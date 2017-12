Vụ PetroVietnam: Báo chí phải xin lỗi vì đăng tin “sai” của TTXVN

Chiều ngày 09/12/2017, hầu như tất cả các báo có trang mạng tại Việt Nam đều nhất loạt đưa tin về việc bộ Công An Việt Nam đã quyết định « khởi tố bị can » đối với hai cựu tổng giám đốc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PetroVietnam). Xuất xứ của thông tin là một bản tin chính thức của hãng tin Nhà Nước Thông Tấn Xã Việt Nam TTXVN. Thế nhưng vào buổi tối, mọi tờ báo đều đồng loạt cải chính thông tin này, xác nhận đó là tin sai lạc và xin lỗi độc giả cũng như hai nhân vật bị nêu tên.

Điểm đáng chú ý nhất là chính Thông Tấn Xã Việt Nam, trên nguyên tắc là cơ quan thông tin chính thức của Nhà Nước, và đưa những thông tin đã được kiểm chứng, lần này lại có động thái hiếm hoi là ra thông cáo cải chính bản tin mình đã đánh đi.

Nguyên văn bản cải chính của Thông Tấn Xã Việt Nam như sau : « Thông tấn xã Việt Nam thành thật cáo lỗi. Lúc 17h25 ngày 9/12/2017, Thông tấn xã Việt Nam phát tin số TTN1209.031 với tiêu đề "Khởi tố bị can đối với 2 nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu". Tuy nhiên, do chưa thẩm định kỹ nguồn tin, thông tin trên là chưa chính xác. Thông tấn xã Việt Nam thành thật cáo lỗi cùng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an; cá nhân ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu, cùng các khách hàng sử dụng thông tin! ».

Vấn đề đặt ra là bản tin mà TTXVN sau đó tự nhận là « chưa chính xác », đã được rất nhiều phương tiện truyền thông báo chí trong nước cũng như ngoài nước tin tưởng và đăng lại, ví dụ như hãng tin Anh Reuters, trong bản tin đánh đi lúc 15 giờ 20, giờ Paris hôm qua.

Còn ở trong nước, từ tờ Nhân Dân, trong bản tin truyền hình, cho đến Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ, và các tờ báo có uy tín khác, đều loan tin theo TTXVN.

Nội dung chính của thông tin là « Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự đối với ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu - nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ ».

Thậm chí có những tờ báo đã đăng cả những bài tường trình dài, kể chi tiết về những sai phạm của hai ông Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu, và những biện pháp kỷ luật mà hai ông đã phải chịu trong thời gian qua. Một ví dụ là hai bài viết đăng trên trang mạng của tờ An Ninh Thủ Đô, báo mạng của Công An Hà Nội.

Hiện không có thông tin nào về nguyên nhân dẫn đến việc tất cả các cơ quan báo chí Việt Nam, từ TTXVN của Nhà Nước, cho đến báo của Đảng, của chính phủ, đồng loạt đưa tin sai rồi sau đó lại đồng loạt cải chính.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời cải chính do một số tờ báo công bố, chính bộ Công An Việt Nam, vào buổi tối ngày 09/12 đã ra thông cáo khẳng định rằng tin tức được tiết lộ về việc khởi tố hai ông Đỗ Văn Hậu và Phùng Đình Thực « không đúng sự thật ». Không những thế, thông báo được đăng trên cổng thông tin của Bộ Công An còn yêu cầu « kiểm tra, xử lý những cá nhân đã đưa tin không đúng sự thật ».