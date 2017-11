Nhân quyền Việt Nam : Human Rights Watch khuyến nghị châu Âu

Bản báo cáo dài 6 trang, được Human Rights Watch công bố ngày 27/11/2017, liệt kê danh sách dài các trường hợp cụ thể ai bị đàn áp, bị đánh đập như thế nào, nạn « tự tử » trong đồn công an và thái độ của công an dung túng « côn đồ ».

Theo Human Rights Watch, từ tháng Giêng năm 2015 đến tháng 4/2017, ít nhất 36 blogger và nhà hoạt động dân chủ bị « những người mặc thường phục tấn công ». Nhiều nhà hoạt động nhân quyền bảo vệ dân oan, bảo vệ môi trường bị kết tội « vi phạm an ninh quốc gia » hoặc bị cấm xuất ngoại và sách nhiễu.

Tổ chức nhân quyền Mỹ kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu, trong cuộc đối thoại với Việt Nam, tập trung vào những nhà hoạt động bị giam tù vì lý do chính trị và chú ý đến « ba vấn đề then chốt »: tình trạng đàn áp các quyền tự do ngôn luận, đi lại và lập hội, tình trạng trấn áp tự do sinh hoạt tín ngưỡng và nạn công an bạo hành.

Cụ thể, Liên Hiệp Châu Âu cần thúc giục chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân bất đồng chính kiến, chấm dứt chính sách bắt giam tùy tiện, luật pháp mơ hồ, tiến hành xây dựng luật báo chí cho phù hợp với Công ước Quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị ICCPR , công nhận công đoàn độc lập, sửa đổi luật tố tụng hình sự để luật sư được tự do tiếp cận và hỗ trợ thân chủ …