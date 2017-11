Khai mạc thượng đỉnh APEC với trọng tâm là thương mại "tự do và công bằng"

Hôm nay, 11/11/2017, tại Đà Nẵng, miền trung Việt Nam, hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á APEC lần thứ 25 đã chính thức khai mạc, với trọng tâm là thương mại « tự do và công bằng »

Từ Đà Nẵng, đặc phái viên Minh Anh tường thuật:

Tham gia cuộc họp có sự hiện diện của lãnh đạo 21 nền kinh tế vành đai Thái Bình Dương, như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Mỹ Donald Trump, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hay thủ tướng Canada Justin Trudeau… Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc diễn văn khai mạc và chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo 21 thành viên APEC và các định chế quốc tế tập trung thảo luận, tìm kiếm những động lực mới để thúc đẩy hội nhập, kết nối và tăng trưởng kinh tế, nhằm thúc đẩy châu Á – Thái Bình Dương trở thành một khu vực « hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng ».

Trong bối cảnh Hoa Kỳ của tổng thống Donald Trump nhấn mạnh chủ trương « Nước Mỹ trước hết », có xu hướng co cụm, đòi xét lại nhiều thỏa thuận tự do mậu dịch, thượng đỉnh APEC lần này tái khẳng định mục tiêu phát triển một vùng « kinh tế tự do và cởi mở, chống bảo hộ mậu dịch ».

Mục tiêu này đã được hội nghị bộ trưởng liên ngành Ngoại Giao và Kinh Tế AMM khẳng định trong một thông cáo chung công bố trong ngày hôm nay. Điểm đáng chú ý là thông cáo của AMM nêu ra khái niệm « thương mại công bằng và nâng cao sự tuân thủ của các nền kinh tế thành viên về các quy tắc đã đạt được ». Theo một số nguồn tin, đây là đòi hỏi của phái đoàn Mỹ.

Vào cuối buổi chiều nay, chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì cuộc họp báo thông báo kết quả cuộc họp thượng đỉnh APEC lần thứ 25.