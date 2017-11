Vụ sát hại Kim Jong Nam : Malaysia công bố tên bốn nghi can Bắc Triều Tiên

Trong phiên tòa xử hai phụ nữ trong đó có bị can người Việt Đoàn Thị Hương, đại diện cảnh sát Malaysia hôm nay 06/11/2017 lần đầu tiên đã công bố tên bốn người Bắc Triều Tiên, bị nghi ngờ âm mưu thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong Nam - người anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo sĩ quan phụ trách cuộc điều tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz, bốn người đó là Hong Song Hac, 34 tuổi, được cho là nhân vật « M.Chang » ; Ri Ji Hyon, 33 tuổi (Mr Y) ; Ri Jae Nam, 57 tuổi (Hanamor) và O Jong Gil (James).

Cả bốn đã đào tẩu khỏi Malaysia sau vụ ám sát, hiện đang bị Interpol truy nã quốc tế. Ba người đi sang Jakarta, người thứ tư quay về Bắc Triều Tiên. Tòa án đã xem các video an ninh, cho thấy một viên chức đại sứ quán Bắc Triều Tiên và một người có trách nhiệm thuộc hãng hàng không Air Koryo của Bình Nhưỡng đã giúp đỡ ba nghi can làm thủ tục tại sân bay Kuala Lumpur, sau đó xoay sở thêm chiếc vé cho nghi can thứ tư.

Ông Wan Aziz cho biết đã lấy lời khai từ phía đại sứ quán Bắc Triều Tiên và hãng hàng không Air Koryo, họ giải thích sự hiện diện trên là để hỗ trợ công dân. Tòa đại sứ Bắc Triều Tiên tại Kuala Lumpur không trả lời cả điện thoại lẫn email của hãng Reuters.

Hai cô gái Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, người Indonesia, chỉ biết bốn nghi can trên qua các biệt danh, có nguy cơ lãnh án tử hình vì tấn công nạn nhân bằng chất cực độc VX. Cả hai lúc phiên tòa khai mạc hôm 2/10 đều kêu oan, nói rằng bị lừa tham gia một trò chơi ghi hình.

Malaysia đã buộc lòng phải giao xác ông Kim Jong Nam cho Bình Nhưỡng và cho phép các nghi can Bắc Triều Tiên đang trốn trong đại sứ quán được về nước, để đổi lấy sự tự do của 9 công dân Malaysia bị giữ lại tại Bình Nhưỡng.

Kuala Lumpur chưa bao giờ cáo buộc trực tiếp Bắc Triều Tiên, nhưng cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng vụ ám sát này do lãnh đạo Kim Jong Un tổ chức. Trong những năm gần đây, ông Kim Jong Nam, sống lưu vong ở Macao, thường có những phát biểu chỉ trích chế độ Bình Nhưỡng.