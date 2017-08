Việt Nam ra lệnh bắt 16 lãnh đạo ngân hàng

Theo thông báo của cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, được đăng tải trên website bộ Công An, hai lãnh đạo trên bị tạm giam với cáo buộc « cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ». Ngoài ra, bộ Công An cũng ra lệnh bắt 14 lãnh đạo khác của nhiều ngân hàng tư nhân và ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước.

Theo hãng tin Pháp AFP, các nhân vật trên được cho là thông đồng với Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam, bí mật rút khối lượng tiền lớn khỏi tài khoản của khách hàng để cho các doanh nghiệp vay hoặc tự ý sử dụng, gây thiệt hại tới 660 triệu USD. Tháng 09/2016, 36 cựu nhân viên của Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam đã bị tuyên án tù giam, thậm chí có bị can bị kết án tới 30 năm tù.

Từ năm 2011, chính phủ Việt Nam bắt đầu chiến dịch cải cách sâu rộng hệ thống ngân hàng để lành mạnh hóa lĩnh vực này. Nhiều doanh nhân giàu có và nhiều quan chức đã bị bắt.

Năm 2015, Việt Nam là một trong những nước đạt mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, nhưng quản lý ngân hàng vẫn còn nhiều yếu kém. Hiện ngành ngân hàng Việt Nam đang phải xử lý nhiều nợ xấu.