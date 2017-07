Liên Hiệp Quốc lên án Việt Nam gia tăng trấn áp bất đồng chính kiến

Trong buổi họp báo ngày 28/07 tại Genève, phát ngôn viên của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền, bà Liz Throssell nói : « Chúng tôi lo ngại tình trạng trấn áp gia tăng nhằm vào những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam chỉ vì họ chỉ trích đường lối chính sách của chính phủ ».

Đại diện cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ quan ngại về bản án nặng nề 9 năm tù mới đây dành cho bà Trần Thị Nga vì tội « tuyên truyền chống Nhà nước » cũng như trình tự xét xử của vụ án.

Bà Liz Throssell nhắc lại trong vòng 6 tháng qua, ít nhất có thêm 7 người hoạt động nhân quyền bị bắt giữ, nhiều người khác đang ngồi tù và 2 người đã buộc phải ra nước ngoài tị nạn.

Đại diện cơ quan Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh : « Không bao giờ được đối xử những người bảo vệ nhân quyền như là những tội phạm đe dọa an ninh quốc gia… Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức tất cả những người bị bắt giam vì thực thi các quyền tự do ngôn luận của họ, đồng thời Việt Nam phải xem xét lại các điều luật không rõ ràng, được sử dưới cái cớ an ninh quốc gia, để trấn áp bất đồng ».