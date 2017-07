Đại sứ Mỹ kêu gọi trả tự do cho nhà hoạt động Trần Thị Nga

Trong bản thông cáo đưa ra hôm nay, đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius đã bày tỏ sự quan ngại “sâu sắc” của ông việc bà Trần Thị Nga bị kết án tù với một tội danh “mơ hồ”. Thông cáo của đại sứ Mỹ cho biết Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam “trả tự do cho bà Trần Thị Nga và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do tụ họp mà không sợ bị trừng phạt.”

Hoa Kỳ cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam “bảo đảm cho các hành động và các đạo luật, kể cả bộ Luật Hình sự, phải phù hợp với các điều khoản về nhân quyền được ghi trong Hiến Pháp của Việt Nam và với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.”

Theo cáo trạng, nhà hoạt động Trần Thị Nga bị kết tội “tuyên truyền chống Nhà nước” do trong khoảng thời gian từ tháng 9/2014 đến tháng 1/2017, bà đã trực tiếp lập các tài khoản Blog, Facebook cá nhân và trang YouTube với những nội dung “tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân”, “ truyền bá những tư tưởng phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước”…

Bà Trần Thị Nga còn bị cáo buộc đã viết, dán nhiều biểu ngữ có nội dung “bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công an, tẩy chay bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân”.

Tại phiên xử hôm qua, nhà hoạt động Trần Thị Nga đã không thừa nhận là đã vi phạm pháp luật.

Trước phiên xử hôm qua, tổ chức Phóng viên không biên giới, trụ sở tại Paris, cũng đã kêu gọi Hà Nội trả tự do cho bà Trần Thị Nga. Trả lời phỏng vấn đài RFI ban Pháp ngữ hôm nay, một đại diện của Phóng viên không biên giới, bà Catherine Monnet đã đưa ra phản ứng về việc kết án nhà hoạt động này:

“Bị kết án 9 năm tù và 5 năm quản chế chỉ vì đăng lên mạng những bài viết, những video clip để thông tin về tình trạng đàn áp quá mức của chính quyền, đây quả là một bản án hoàn toàn không tương xứng, chỉ nhằm mục đích răn đe những ai dám thách thức chế độ bằng cách thông tin về thực tế của đất nước, một đất nước vẫn nằm dưới sự cai trị khắc nghiệt của một đảng độc quyền, không chấp nhận bất cứ một chỉ trích nào.

Cần phải nhắc lại rằng Việt Nam hiện đứng hạng thứ 175 trên bảng xếp hạng 180 quốc gia trong bảng xếp hạng thế giới về tự do báo chí. Thực tế cho thấy rằng Việt Nam ngày càng khẳng định là nhà tù lớn hàng thứ hai thế giới đối với nhà báo, chỉ sau Trung Quốc.”