Pháp quan ngại về vụ xử blogger “Mẹ Nấm”

Bộ Ngoại Giao Pháp ngày 30/06/2017 ra tuyên bố Paris “quan ngại” về việc cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, vừa bị kết án 10 năm tù. Nhân dịp này, Pháp một lần nữa kêu gọi Hà Nội “tôn trọng các quyền tự do ngôn luận và chính kiến, kể cả trên mạng Internet, được ghi trong các công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam có tham gia”.

Hôm 29/06/2017, blogger “ Mẹ Nấm” đã bị tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước”, chiếu theo điều 88 bộ Luật Hình sự Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế đã chỉ trích mạnh mẽ bản án nặng nề này.

Ngay trong ngày 29/06, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã ra tuyên bố bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về việc kết án tù blogger Mẹ Nấm, kêu gọi trả tự do cho blogger này cũng như cho toàn bộ các tù nhân lương tâm ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi Hà Nội cho người dân ở Việt Nam được tự do bày tỏ chính kiến và tự do tập hợp mà không sợ bị trừng phạt. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng tiến bộ về nhân quyền sẽ giúp cho đối tác Việt - Mỹ “đạt được tiềm năng tối đa”.

Xin nhắc lại là vào tháng 03/2017, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được giải Phụ nữ quốc tế can đảm do Đệ Nhất Phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump trao tặng cùng với 12 người phụ nữ khác đến từ nhiều quốc gia. Hà Nội đã phản đối việc trao giải cho một người “vi phạm pháp luật Việt Nam”, cho rằng điều này “không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước”.