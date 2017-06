Human Rights Watch đòi trả tự do cho blogger Mẹ Nấm

Thông cáo của HRW nhắc lại rằng blogger Mẹ Nấm đã bị bắt vào tháng 10/2016 và sẽ bị đem ra xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ngày mai, 29/06 với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước”, chiếu theo điều 88 bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

HRW cho biết Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chuyên viết về các vấn đề chính trị xã hội, trong đó có trưng thu đất đai, công an bạo hành, và tự do ngôn luận. Cô cũng đã lên tiếng ủng hộ những người bất đồng chính kiến khác và công khai vận động đòi trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị. Cũng theo HRW, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn tham gia nhiều cuộc biểu tình vận động cho nhân quyền và môi trường. Cô liên tục bị công an sách nhiễu, đe dọa, thẩm vấn và bị quản thúc tại gia nhiều lần nhằm ngăn cản cô tham dự các sự kiện quan trọng.

Trong bản thông cáo hôm qua, phó giám đốc ban châu Á của HRW, Phil Robertson tuyên bố: “Đưa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra xử chỉ vì cô hành xử quyền tự do ngôn luận để kêu gọi chính quyền cải tổ và có tinh thần trách nhiệm là một điều thật quá đáng”. Ông còn chỉ trích “thái độ của Hà Nội dứt khoát không sửa xóa bỏ những điều luật hà khắc, vi phạm nhân quyền, vẫn được dùng để trừng phạt các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, gây tổn hại đến uy tín quốc tế của Việt Nam.”

Thông cáo của HRW nhắc lại rằng cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được tổ chức này trao giải Hellman Hammett năm 2010 dành cho những người cầm bút bảo vệ tự do ngôn luận. Năm 2015, Tổ chức Bảo Vệ Quyền Dân Sự trao cho cô Giải Thưởng Của Năm. Ngoài ra, vào tháng 03/2017, cô được nhận giải Những Người Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm của Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ.

Ngoài blogger Mẹ Nấm, HRW cũng đang vận động Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người đang bị giam giữ chỉ vì các hành vi và tiếng nói ôn hòa, trong đó có hai nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Trần Thị Nga, cả hai đều bị truy tố theo điều 88 bộ Luật Hình Sự.