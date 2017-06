Blogger Phạm Minh Hoàng về tới Pháp sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại ông Phạm Minh Hoàng, 62 tuổi, nguyên là giáo sư toán, đã bị bắt tại nhà riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 23/06/2017 và đã bị trục xuất về Pháp trên chuyến bay trong đêm ngày 24/06/2017. Giữa tháng Năm vừa qua, ông hay tin đã bị tước quốc tịch Việt Nam.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch xem việc ông Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch là một «hành vi gây sốc và chưa từng xảy ra». Quyết định này, theo Human Rights Watch, vi phạm nghiêm trọng « các quyền tự do của con người, tự do ngôn luận, tự do công dân và các quyền cơ bản ».

Năm 2011, blogger Phạm Minh Hoàng, thành viên đảng Việt Tân, bị kết án ba năm tù với tội danh «âm mưu lật đổ chế độ», Gần một năm rưỡi sau, ông được trả tự do, nhưng vẫn bị phạt ba năm quản thúc tại gia.