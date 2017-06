HRW kêu gọi Việt Nam hủy bỏ điều luật mới đe dọa quyền được bào chữa

Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, trụ sở tại New York, ngày hôm nay, 22/06/2017, ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ một khoản trong Điều 19 Bộ Luật Hình Sự sửa đổi, vừa được thông qua. Theo Human Rights Watch điều khoản này buộc các luật sư phải chịu trách nhiệm hình sự, nếu không tố cáo các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Ngày 20/06 vừa qua, Quốc Hội Việt Nam đã thông qua Bộ Luật Hình Sự sửa đổi và văn bản này có hiệu lực từ mồng Một tháng Giêng năm 2018.

Điều 19 khoản 3 của bộ luật định nghĩa : Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội, ngoại trừ trường hợp « không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa ».

Human Rights Watch nhấn mạnh, « điều đặc biệt quan ngại là Điều 19 nhằm vào những người bị truy tố về các tội danh an ninh quốc gia được định nghĩa mơ hồ » như « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân », « phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc », « tuyên truyền chống Nhà nước », « phá rối an ninh »…Các điều luật này đã thường xuyên được vận dụng để kết án nhiều người chỉ vì họ thực hiện các quyền cơ bản của công dân, giờ đây lại có thể bị lợi dụng trong nhiều tình huống. Do vậy, Việt Nam cần hủy bỏ những điều luật mơ hồ này, thay vì mở rộng phạm vi áp dụng.

Thông cáo của Human Rights Watch cho biết là nhiều luật sư Việt Nam bày tỏ lo ngại về quy định mới vừa được thông qua.

Ngày 12/06, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn số 103 lên Quốc Hội Việt Nam đề nghị không giữ lại khoản 3 Điều 19 văn bản này với các lý do : đây là « một bước thụt lùi trong pháp luật hình sự so với Bộ Luật Hình Sự năm 1999 », « tạo xung đột với các quy định pháp luật liên quan », « vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư ; đặt luật sư vào vị trí là trợ thủ của cơ quan điều tra và công tố ».

Ông Brad Adam, phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch tuyên bố : « Nếu Việt Nam thực tâm muốn thúc đẩy chế độ pháp quyền, họ cần tạo điều kiện cho các luật sự làm công việc chuyên môn của mình, chứ không phải đưa ra các điều luật mới khiến cho luật sư không thể làm việc được ».