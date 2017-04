Việt Nam: Một huyện Hà Nội cưỡng chế đất, nhiều công an bị dân bắt giữ

Hôm 15/04/2017, tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã xảy ra một cuộc đối đầu giữa lực lượng công an địa phương với người dân sở tại, liên quan đến một cuộc cưỡng chế đất. Sau khi chính quyền bất ngờ bắt giữ một số người đại diện cho dân trong tranh chấp nói trên, dân làng đã phản ứng bằng cách bắt giữ nhiều nhân viên cảnh sát để đòi chuộc người.

Xung đột giữa người dân xã Đồng Tâm với công an, liên quan đến một vụ trưng thư đất bị người dân phản đối. RFI tiếng Việt ngày 16/04/2017 tiếp xúc được với một người dân xã Đồng Tâm. Người này xác nhận vụ việc và cho biết khoảng 20 cảnh sát cơ động vẫn bị tạm giữ.

Yêu sách của người dân là chính quyền trả tự do ngay cho 15 cựu chiến binh, đại diện cho dân xã Đồng Tâm. Về vụ « trưng thu đất », người dân yêu cầu chính quyền trung ương làm sáng tỏ, chính quyền huyện, xã bị nghi ngờ đã « bán khống » hơn 50 hecta đất nông nghiệp cho công ty Viettel.

RFI cũng liên lạc được trực tiếp với chủ tịch huyện Mỹ Đức, ông Nguyễn Văn Hoạt. Ông Hoạt cho biết ông chỉ thuộc thành phần « nắm một số thông tin phối hợp », nhưng cơ quan phụ trách chính vụ việc này là Sở Công An Hà Nội.

Về các bất bình liên quan đến đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cách đây ít năm báo Hà Nội Mới, một tờ báo của chính quyền thủ đô, từng đưa tin chính quyền địa phương « phù phép » biến đất công thành đất tư.

Về vụ việc tại xã Đông Tâm, báo chí trong nước chỉ có một vài dòng tin ngắn, theo đó, cơ quan công an Hà Nội hôm nay, 16/04/2017, ra quyết định khởi tố vụ án « gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội », sau vụ việc một số « cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội » bị bắt giữ. Tuy nhiên, không có thông tin nào giải thích lý do dẫn đến xung đột này.