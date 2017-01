HRW và CPJ kêu gọi Việt Nam thả những người phê phán chính phủ

Hai tổ chức quốc tế Theo dõi nhân quyền Human Rights Watch và Ủy ban bảo vệ Nhà báo Commitee to Protect Journalist kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tứccho blogger Trần Thị Nga và phóng viên độc lập Nguyễn Văn Oai cũng như một loạt blogger khác bị bắt từ tháng 9/2016, chỉ vì vận động cho các quyền tự do cơ bản nhất được tôn trọng.