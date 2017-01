New Delhi khuyến khích Hà Nội mua tên lửa phòng không Ấn Độ

Theo báo chí Ấn Độ ngày 09/01/2017, New Delhi hiên đang tích cực thảo luận với Hà Nội về khả năng bán cho Việt Nam một hệ thống tên lửa phòng không hoàn toàn do Ấn Độ chế tạo. Đề nghị được phía Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh cả New Delhi lẫn Hà Nội đều quan ngại trước đà bành trướng càng lúc càng rõ nét của Trung Quốc tại vùng châu Á-Thái Bình Dương.