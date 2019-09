Ca sĩ nhạc kịch Jeff Fenholt qua đời

Trong làng giải trí, Jeff Fenholt trở nên nổi tiếng vì ông là người đầu tiên thủ vai Đức Chúa Giêxu trong vở nhạc kịch cực kỳ ăn khách mang tựa đề ‘‘Jesus Christ Superstar’’ do hai tác giả Andrew Lloyd Webber và Tim Rice sáng tác và dàn dựng trên sân khấu Broadway vào năm 1971. Đây là vai diễn ‘‘xuất thần’’ tới mức để đời của Jeff Fenholt, tên tuổi của ông từ đó được gắn liền với vai ‘‘Đức Chúa Giêxu’’. Không một diễn viên nào khác sau đó có thể nhập vai này một cách xuất sắc như ông. Bản thân Jeff Fenholt cũng không tìm lại được một vai diễn khác có tầm vóc và giúp cho ông thành công đến như vậy.

Sinh trưởng tại Colombus, bang Ohio, Jeff Fenholt (tên thật là Jeffrey Craig Fenholt) từ thuở thiếu thời đã đam mê nhạc rock. Sau một thời gian tham gia vào các ban nhạc rock địa phương, ông cùng với ban nhạc The Fifth Order lọt vào bảng xếp hạng (Billboard Top 40) thị trường Mỹ với ca khúc ghi âm ‘‘Goin' Too Far’’, Jeff Fenholt lúc đó chỉ mới 14 tuổi. Năm ông tròn 20 tuổi, tài nghệ ca hát của ông thu hút sự chú ý của giới sản xuất. Ông được tuyển làm vai chính trong vở nhạc kịch ‘‘nguyên tác’’ của Andrew Lloyd Webber và Tim Rice, được biểu diễn lần đầu tiên một năm sau tại nhà hát Mark Hellinger Theatre.

Thành công của vở nhạc kịch này với hơn 700 buổi biểu diễn trên sân khấu Broadway đã giúp cho đĩa hát lập kỷ lục số bán : hơn 12 triệu album được bán chạy trên thị trường, vòng lưu diễn khắp nước Mỹ với Carl Anderson trong vai Judas và Yvonne Elliman trong vai Mary Magdalene, cũng được công chúng nhiệt tình hưởng ứng. Giọng ca Jeff Fenholt được nâng lên hàng thần tượng, tiêu biểu cho sự trỗi dậy của phong tào hippie thời bấy giờ.

Tầm ảnh hưởng lớn mạnh của phong trào này khiến cho tạp chí Time dành trang bìa cho hiện tượng Jeff Fenholt. Thành công của vở nhạc kịch kéo dài trong gần 5 năm. Đến năm 1973, đạo diễn Norman Jewison (sau bộ phim The Thomas Crown Affair) đã chuyển thể vở nhạc kịch ‘‘Jesus Christ Superstar’’ lên maàn bạc, bộ phim được công chiếu ở khắp nơi chủ yếu nhắm vào đối tượng nào còn chưa được dịp xem vở kịch. Tuy nhiên, vai diễn của Ted Neeley trong vai Đức Chúa, càng cho thấy tài nghệ diễn xuất của Jeff Fenholt.

Trong quyển tiểu sử viết về ông, Jeff Fenholt thừa nhận là sự thành công vượt bực của vở nhạc kịch ‘‘Jesus Christ Superstar’’ đã khiến cho ông sau đó trải qua một thời kỳ trầm cảm. Ông tìm cách bù đắp cảm giác trống trải thiếu vắng bằng ma túy và ruợu. Cũng trong khoảng thời gian này, ông trở thành một nhà ‘‘truyền bá phúc âm’’ vì như ông nói, ông đã thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn nhờ niềm tin nơi Đức Chúa.

Trong những thập niên sau đó, cuộc đời và sự nghiệp của Jeff Fenholt bị dằng co giữa một bên là tiền tài danh vọng và một bên là cuộc sống tâm linh. Ông bị vướng vào tai tiếng với dự án hợp tác với ban nhạc rock metal Black Sabbath, điều đó đã gây ra nhiều tranh luận ở Hoa Kỳ. Một số giai điệu do ông viết bị cho là đã bị nhóm này sử dụng, cho dù không có bằng chứng cụ thể nào chứng mình, ông từng ghi âm với nhóm Black Sabbath vào năm 1985.

Về mặt truyền giáo, ông từng làm việc cho các kênh tivi thiên chúa giáo như CBN (Christian Broadcasting Network). Đồng thời ông cũng ghi âm 5 tập nhạc solo với đài truyền hình truyền bá phúc âm TBN và đã bán gần 3 triệu rưỡi đĩa hát. Jeff Fenholt giải nghệ từ đầu những năm 2010 trở đi.

Vào năm 2016, độc giả tạp chí Rolling Stone từng bình chọn ‘‘Jesus Christ Superstar’’ vào danh sách các vở nhạc kịch hay nhất mọi thời đại bên cạnh các tác phẩm như Chorus Line, The Rocky Horror Show, Cabaret, Rent hay là Les Misérables.