Gagnam Style bị soán ngôi trên YouTube

Tính tới hôm 12/07, video ca nhạc ‘‘See You Again’’ đã xấp xỉ ngưỡng kỷ lục gần 3 tỷ lượt truy cập trên YouTube (2,91 tỷ), tức là đã phá kỷ lục do bài hát Gagnam Style nắm giữ trong vòng 4 năm qua với 2,89 tỷ người xem. Theo Le Figaro, sở dĩ ‘‘See You Again’’ thành công trước hết là vì ca khúc đã được ghi âm để tưởng niệm diễn viên Paul Walker, qua đời vì tai nạn giao thông trong khi tập 7 của bộ phim Fast & Furious (Quá nhanh Quá nguy hiểm) vào lúc ấy vẫn còn dang dỡ. Sự thành công của tập 8 (The Fate of the Furious) tiếp tục nuôi dưỡng, tiếp sức cho thương hiệu phim ‘‘xe đua’’, trong khi ít còn ai quan tâm đến hiện tượng Gagnam Style, phát hành vào mùa hè năm 2013.

Điều đó có thể giải thích vì sao số lượng người truy cập để xem video ca nhạc ‘‘See You Again’’ vẫn còn tăng đều đặn sau hai năm tải lên mạng, còn số người xem video Gagnam Style không còn là bao nhiêu bốn năm sau. Được chính thức phát hành vào đầu tháng Tư năm 2015, video clip ‘‘See You Again’’ đã thu hút đông đảo khán thính giả do cái chết của Paul Walker khiến cho tầng lớp người hâm mộ ngẩn ngơ thương tiếc. Bài hát này vì thế đã thành công rực rỡ mà không cần phải ‘‘khua chiêng gõ trống’’ hay dựa vào một đợt quảng cáo rầm rộ ầm ỉ trên các kênh truyền thông.

Tuy nhiên, theo báo Le Figaro, sự cạnh tranh trên thị trường âm nhạc quốc tế càng lúc càng gay gắt. Sự kiện ‘‘See You Again’’ soán ngôi Gagnam Style có thể được ghi nhận như là một thành tích, nhưng video clip minh họa Fast & Furious tập 7 chỉ là một ‘‘chủ nhân tạm thời’’ mà thôi.

Trên mạng YouTube, kể từ tháng Giêng năm 2017, bài hát Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee đã thu hút 2 tỷ rưỡi (2,53 tỷ) lượt người xem chỉ trong vòng nửa năm. Tính trung bình, video minh họa bài hát Despacito hiện vẫn thu hút hơn 350 triệu lượt người xem mỗi tháng, và nhịp độ truy cập vẫn tiếp tục tăng một cách đều đặn, chứ chưa có dấu hiệu hụt hơi chựng lại.

Theo đà này, bản nhạc Despacito có khá nhiều triển vọng giành lấy ngôi vị quán quân bằng cách hạ gục đo ván ‘‘See You Again’’, san bằng thành tích của đối thủ để rồi lập kỷ lục mới. Theo Le Figaro, nhịp độ truy cập của Despacito hiện giờ là 25 triệu lượt người xem mỗi ngày, tức cao gấp tám lần so với ‘‘See You Again’’.

Ngoài là một bài hát ăn khách trên toàn cầu, giành lấy hạng đầu thị trường bán đĩa trực tuyến tại gần 50 quốc gia trên thế giới nhờ bản gốc và các phiên bản hoà âm lại, Despacito do hãng đĩa Universal phát hành, đương nhiên trở thành ca khúc thịnh hành nhất mùa hè 2017. Rốt cuộc, trong cuộc chạy đua giành lấy ngôi vị quán quân, Despacito mới chính là con ngựa về đầu, thắng đậm các đối thủ nhờ bước vọt phi mã, chớp nhoáng thần tốc.