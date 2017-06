Luc Besson tái lập kỷ lục với phim Valérian ?

Bộ phim khoa học viễn tưởng ‘‘Valérian và thành phố ngàn sao’’ (Valérian et la Cité des Mille Planètes) vừa tung thêm trailer hầu chuẩn bị cho đợt công chiếu vào mùa hè (26/07/2017). Đây là dự án kế tiếp của đạo diễn Pháp Luc Besson sau khi phá kỷ lục vào giữa năm 2014 với bộ phim Lucy với gần 460 triệu đô la doanh thu toàn cầu.

Bộ phim ‘‘Valérian và thành phố ngàn sao’’ (Valérian and the City of a Thousand Planets) kể lại câu chuyện của Valérian và Laureline, hai nhân viên mật vụ có khả năng du hành cả không gian lẫn thời gian. Cả hai được chính phủ loài người cử từ Trái Đất tới trạm không gian Point Central thuộc hệ thiên hà Alpha để điều tra về vụ bắt cóc một viên đại sứ.

Tựa như tháp Babel khổng lồ giữa không gian mênh mông, Thiên hà Alpha là nơi quy tụ hàng ngàn giống loài khác nhau từ khắp vũ trụ về cùng chung sống ở một nơi. Valérian phát hiện một âm mưu hủy diệt Thiên hà và cùng với đặc nhiệm Laureline, anh phải lần tìm manh mối, truy lùng kẻ chủ mưu hầu duy trì trật tự và hòa bình giữa muôn loài.

Dựa theo bộ truyện tranh ‘‘Valérian & Laureline’’ của hai tác giả Pháp Pierre Christin (kịch bản) và Jean-Claude Mézières (họa sĩ), bộ phim ‘‘Valérian và thành phố ngàn sao’’ được phóng tác từ quyển truyện thứ năm mang tựa đề ‘‘Đại sứ huyền tộc’’ (Ambasadeur des Ombres) một giống loài ngoài hành tinh chuyên sống trong bóng tối. Bộ truyện tranh này được phát hành lần đầu tiên vào năm 1967, tức là cách đây vừa đúng 50 năm, hầu như chìm vào quên lãng rồi xuất hiện rầm rộ trở lại nhờ dự án chuyển thể lên màn ảnh lớn của Luc Besson.

Cách đây ba năm, vào mùa hè năm 2014, đạo diễn Luc Besson lập kỷ lục với bộ phim khoa học viễn tưởng Lucy (trong phim, loài người chỉ sử dụng 10% chức năng của bộ não). Với 459 triệu đô la doanh thu toàn cầu, Lucy trở thành bộ phim của một đạo diễn Pháp (quay với một thành phần diễn viên quốc tế như Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min Sik ……) ăn khách nhất mọi thời đại. Kỷ lục này do bộ phim Intouchables nắm giữ trước đó với 445 triệu đô la doanh thu toàn cầu.

''La Cité du Cinéma'' do Luc Besson thành lập năm 2012 Wikipedia

Sau cú đột phá ngoạn mục của phim Lucy, đạo diễn Luc Besson lao vào khai thác triệt để dòng phim khoa học viễn tưởng, từng đem lại cho ông nhiều thành công chẳng hạn như bộ phim The Fifth Element (Yếu tố thứ năm). Lần này, đạo diễn Luc Besson cũng hy vọng tái lập kỷ lục với phim ‘‘Valérian và thành phố ngàn sao’’, cũng quy tụ nhiều diễn viên quốc tế (Cara Delevingne, Rihanna, Dane Dehan, Ethan Hawke, Kris Wu ……)

Dự án đầy kỳ vọng ‘‘Valérian và thành phố ngàn sao’’ cũng khá quan trọng đối với tương lai của La Cité du Cinéma, vốn là một phim trường rộng hơn 60 ngàn thước vuông, do đạo diễn Luc Besson đầu tư thành lập hầu tạo thêm điều kiện quay phim tại Paris, giúp cho thủ đô Pháp có một trường quay tân kỳ hiện đại không kém gì phim trường Babelsberg tại Berlin và Pinewood tại Luân Đôn.