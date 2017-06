Án mạng trên tàu tốc hành Phương Đông : phiên bản mới

Phim Murder on the Orient Express, phiên bản mới đánh dấu ngày tái xuất của hai ngôi sao lớn. Kenneth Branagh trở lại đằng sau ống kính, vừa đóng phim vừa làm đạo diễn. Đặc biệt hơn nữa là ngày trở lại của Michelle Pfeiffer sau hơn 4 năm vắng bóng.

Do hãng phim 20th Century Fox sản xuất, bộ phim quy tụ một dàn diễn viên hùng hậu, không kém gì thành phần diễn viên (Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, Albert Finney …..) trong phiên bản điện ảnh đầu tiên của Sidney Lumet vào năm 1974. Lần này, xung quanh Kenneth Branagh trong vai thám tử Hercule Poirot, còn có Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Daisy Ridley, Judi Dench, Willem Dafoe, Derek Jacobi, Johnny Depp …..

Dựa theo quyển tiểu thuyết cùng tên của bà hoàng Agatha Christie, ‘‘Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông’’ từng được hiệp hội các nhà văn chuyên viết truyện trinh thám Mystery Writers of America xếp vào trong danh sách của 100 quyển tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại. Trên danh sách này, Agatha Christie có tới 4 quyển tiểu thuyết được xếp hạng, bà cũng lọt vào Top Ten của các nhà văn kỳ cựu nhất bên cạnh các văn hào Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Raymond Chandler, John le Carré, Wilkie Collins ……

Để thực hiện Murder on the Orient Express phiên bản mới, đạo diễn Kenneth Branagh đã nỗ lực ráo riết để thuyết phục các ngôi sao điện ảnh hàng đầu tham gia vào dự án này. Cũng như phiên bản trước, bố cụ của bộ phim bắt buộc phải có một thành phần diễn viên xuất sắc, đoàn làm phim có lẽ đã thành công bước đầu trong việc tuyển lựa các tài tử sao cho vừa vặn với vai diễn.

Được cho ra mắt lần đầu tiên vào năm 1934, quyển tiểu thuyết trinh thám ‘‘Murder on the Orient Express’’ của Agatha Christie đã chinh phục hàng trăm triệu độc giả xuyên qua nhiều thế hệ khác nhau. Thám tử Hercule Poirot đã trở thành một nhân vật gần gũi quen thuộc với khán giả, do truyện của Agatha Christie đã nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ cũng như màn ảnh lớn.

Bất cứ ai cũng có thể là thủ phạm 20th Century Fox

Đạo diễn Kenneth Branagh đã hứa hẹn là phiên bản mới (dự trù công chiếu vào tháng 11/2017) vẫn trung thành với tác phẩm trong diễn tiến và phần kết câu chuyện, có thay đổi hay chăng là trong cách dẫn dắt và sắp đặt các tình tiết, hầu tạo ra sự hứng thú ngay cả nơi những người ghiền đọc truyện Agatha Christie và đã biết trước nội dung câu chuyện kết thúc như thế nào.

Đối với các hãng phim Hollywood, thành công của dự án Murder on the Orient Express mang tầm quan trọng, bởi vì nó có thể giúp tái khởi động nhiều dự án tương tự dựa trên kho truyện phong phú của Agatha Christie, mà cho tới nay đã bán hơn 2 tỷ quyển sách trên thế giới. Thế nhưng về mặt phim ảnh, các nhân vật của Ạgatha Christie vẫn còn tương đối khiêm tốn, không được khai thác nhiều như mong đợi.