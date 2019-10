(AFP) - Rừng Amazon bị hủy diệt: Giáo hoàng tố cáo nạn ‘‘thực dân mới’’. Hôm nay, 06/10/2019, Vatican mở công nghị đặc biệt về rừng Amazon. Trong ba tuần lễ, 110 hồng y châu Mỹ Latinh và nhiều chuyên gia sẽ thảo luận về những thách thức môi trường và xã hội tại khu rừng nhiệt đới, lớn nhất hành tinh. Giáo hoàng Phanxicô lên án ‘‘sự tham lam vô độ của những thế lực thực dân mới’’, đồng thời nhắc lại quá khứ đau đớn, khi Giáo hội Công Giáo thường tham gia vào quá trình thực dân hóa tàn bạo, nhân danh Phúc Âm.

(The Hill) – Vụ « Ukrainegate » : Donald Trump lên án một « nhà nước ngầm ». Tai tiếng « Ukrainegate » tiếp tục đeo bám ông Trump. Ngày 05/10/2019, thêm một người báo động thứ hai ra làm chứng trước Quốc Hội về cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ với đồng nhiệm Ukraina. Ngay lập tức, chủ nhân Nhà Trắng, trên mạng Twitter bác bỏ những thông tin do người báo động đầu tiên cung cấp, cho đấy là « hoàn toàn sai lệch ». Nguyên thủ Mỹ lên án « âm mưu » của một « thế lực ngầm », nhằm làm suy yếu nhiệm kỳ tổng thống.

(Philippine Inquirer) – Tổng thống Philippines kết thúc chuyến thăm Nga với 10 thỏa thuận ký kết - Tổng thống Rodrigo Duterte đã rời Nga khuya hôm qua, 05/10/2019 để trở về Philippines sau 5 ngày công du. Trong thời gian ở Nga, tổng thống Philippines đã hội đàm với tổng thống Vladimir Putin tại Sochi, và thủ tướng Dmitry Medvedev tại Mátxcơva. Ông Duterte cũng đã phát biểu tại Diễn Đàn Valdai cùng với các nguyên thủ quốc gia khác quốc vương Jordan Abdullah II, tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và tổng thống Azerbaijan Heydar Oglu Aliyev. Kết quả cụ thể của chuyến công du là 10 thỏa thuận kinh doanh được ký kết, bao gồm nhiều lĩnh vực từ xuất khẩu sản phẩm sang Nga cũng như khả năng Nga giúp Manila xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Philippines. Duterte cũng được một trường đào tạo ngoại giao hàng đầu của Nga trao tặng trao bằng tiến sĩ danh dự về ngoại giao.

(AFP) - Trung Quốc rút khỏi một dự án dầu khí ở Iran. Bộ trưởng ngành Dầu Khí Iran ngày 06/10/2019 thông báo tập đoàn dầu khí lớn nhất của Trung Quốc CNPC đã rút ra khỏi dự án khai thác khí đốt South Pars. Thông tin này cũng được phía Trung Quốc xác nhận. Như vậy, sau Total của Pháp, CNPC của Trung Quốc, dự án South Pars, giờ chỉ còn lại một mình Petropars của Iran khai thác.

(Reuters) – Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa can thiệp quân sự tại miền đông bắc Syria. Hôm qua, 05/10/2019, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo kế hoạch can thiệp có thể diễn ra trong kỳ nghỉ tuần này. Mục tiêu của Ankara là tạo một vùng « an toàn » 30 km dọc theo biên giới, vốn là khu vực do người Kurdistan kiểm soát, để đưa 2 triệu người tị nạn Syria trở về nước. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ chậm trễ trong việc rút khỏi khu vực này. Các đồng minh NATO chấp nhận nguyên tắc vùng đệm 30 km, theo đòi hỏi của Thổ Nhĩ Kỳ.

(AFP) - Những người chống luật « thụ thai nhân tạo » lại biểu tình tại Pháp. Bảy năm sau những cuộc biểu tình rầm rộ chống hôn nhân đồng tính, những người bảo thủ tại Pháp lại xuống đường ngày 06/10/2019 để phản đối việc mở rộng quyền được hỗ trợ y tế để có con (PMA) cho tất cả phụ nữ. Luật về PMA được chính phủ Pháp chủ trương và đang được thảo luận tại Quốc Hội. Ban tổ chức chờ đợi từ 10.000 đến 20.000 người tham gia, một con số thấp hơn nhiều so với số người xuống đường trong những năm 2012-2013 chống lại luật Taubira cho phép hôn nhân đồng tính, đã tập hợp được đến 340.000 người theo thống kê của cảnh sát và 1,4 triệu người theo ban tổ chức.

(RFI) – Điều tra hỏa hoạn nhà máy hóa chất Pháp Lubrizol : Tư pháp bổ nhiệm một chuyên gia độc lập. 10 ngày sau vụ hỏa hoạn, một chuyên gia hóa chất và các sản phẩm công nghiệp đã được chỉ định để xác lập các hậu quả môi trường của tai nạn. Báo cáo của chuyên gia sẽ phải đệ nạp ngày 31/10. Hậu quả của vụ cháy có thể lớn hơn dự đoán. Hôm qua, chính quyền địa phương công bố thông tin, ngoài hơn 5.200 tấn hóa chất của nhà máy, còn hơn 9.000 tấn hàng hóa, tại một nhà máy bên cạnh, cũng bị hỏa hoạn.

(AFP) - Anh và Liên Âu kêu gọi nhau ‘‘thỏa hiệp’’ về Brexit. Hôm nay, 06/10, thủ tướng Anh gửi thư ngỏ đến Liên Âu, thông qua hai báo Sunday Express và The Sun, khẳng định Luân Đôn đã nhân nhượng, và thúc đẩy Bruxelles làm tương tự. Trước đó, sau khi thủ tướng Anh gửi dự thảo Brexit mới đến Liên Hiệp Châu Âu, Bruxelles dè dặt đón nhận. Lãnh đạo đàm phán Brexit của châu Âu, chính trị gia Michel Barnier khẳng định một thỏa thuận « là rất khó » và nhấn mạnh nếu thủ tướng Anh không đưa ra các đề xuất mới, về hai vấn đề gai góc đã được Liên Âu chỉ ra, thì thương thuyết chắc chắn không tiến triển. Hai vấn đề gai góc là « sự trở lại của việc kiểm soát thuế quan giữa Ailen và Bắc Ailen » và « quyền phủ quyết » mà Luân Đôn muốn dành cho Nghị Viện xứ Bắc Ailen.