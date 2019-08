(AFP) –Trung Quốc : Một trí thức Duy Ngô Nhĩ được đề cử giải Václav-Havel. Nhà trí thức Duy Ngô Nhĩ Ilham Tohti là một trong ba đề cử của giải thưởng nhân quyền Václav-Havel 2019. Ông Tohti, bị kết án chung thân năm 2014, được ghi nhận « trong hơn 20 năm luôn hoạt động nhằm cải thiện tình hình người Duy Ngô Nhĩ và xúc tiến đối thoại giữa các sắc tộc ở Trung Quốc ». Giải thưởng Václav-Havel của Hội đồng Châu Âu được thành lập năm 2013, trị giá 60.000 euro, sẽ được trao tại Strasbourg vào ngày 30/9, một ngày trước Quốc khánh Trung Quốc. Ilham Tohti còn được Quốc Hội Mỹ giới thiệu là ứng viên giải Nobel hòa bình 2019.

(AFP) – Google sẽ chuyển sản xuất smartphone sang Việt Nam. Theo báo Nhật Nikkei hôm nay 28/08/2019, tập đoàn Google trong năm nay sẽ dịch chuyển sản xuất điện thoại thông minh Pixel từ Trung Quốc sang Việt Nam, do giá lao động Trung Quốc tăng lên và thuế hải quan của Mỹ. Dự kiến khoảng 8 đến 10 triệu chiếc smartphone được sản xuất, gấp đôi so với năm ngoái.

(Reuters) - Nhật lo ngại Bắc Triều Tiên phát triển đầu đạn vượt qua hệ thống chống hỏa tiễn. Phát biểu trước báo giới hôm qua, 27/08/2019, Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya nhấn mạnh các hỏa tiễn, được Bình Nhưỡng thử nhiệm hôm thứ Bảy, 24/08/2019, có quỹ đạo bay bất thường, gây khó dễ cho hệ thống phòng thủ tên lửa bao gồm các khu trục hạm Aegis.

(Reuters) - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đồng ý bán tên lửa cho Nhật. Theo thông báo của Lầu Năm Góc ngày 27/08/2019, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chấp thuận khả năng bán tên lửa trị giá khoảng 3,3 tỷ USD cho Nhật Bản, được thầu bởi hai công ty Raytheon Co và Bae System. Thông cáo báo chí cho biết quyết định này giúp đảm bảo an ninh cho đồng minh chính tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, qua đó đảm bảo an ninh cho Hoa Kỳ.

(AFP) – Berlin, Luân Đôn và Paris không bỏ lệnh trừng phạt với Bắc Triều Tiên. Ngày 27/08/2019, trong một buổi họp kín của Hội Đồng Bảo An, ba nướcĐức, Anh và Pháp đồng loạt nhấn mạnh tầm quan trọng của các lệnh trừng phạt quốc tế đối với BTT trong bối cảnh nước này liên tiếp thử tên lửa. Trước đó, Trung Quốc và Nga đã kêu gọi các nước gỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm cổ vũ phi hạt nhân hóa do các động thái tích cực trong quan hệ BTT và Hoa Kỳ.

(Reuters) – Cathay Pacific cảnh cáo về việc biểu tình trước trụ sở. Hãng hàng không Cathay Pacific hôm nay 28/08/2019 phản đối cuộc biểu tình mà hãng này cho là bất hợp pháp, dự kiến diễn ra tối nay trước trụ sở hãng ở đảo Đại Tự Sơn (Lantau). Cathay Pacific cảnh báo sẽ không dung thứ cho « các hoạt động bạo lực » và tất cả các nhân viên nào tham gia. Cuộc biểu tình có mục tiêu chống lại các vụ sa thải mới đây, do áp lực của Bắc Kinh.

(AFP) – Tòa Án Nhân Quyền Châu Âu lên án Nga về vụ Magnitski. Ngày 27/08/2019, Tòa Án Nhân Quyền của Hội Đồng Toàn Châu Âu, mà Nga là thành viên, đã lên án mạnh mẽ Matxcơva trong vụ Serguei Magnitski, một luật sư đã qua đời trong tù sau khi phản đối tham nhũng. Tòa chỉ trích Nga đối xử tàn tệ, không can thiệp y tế kịp thời, không điều tra đầy đủ về cái chết….đối với ông Magnitski. Ông Magnitski qua đời trong tù năm 2009 ở tuổi 37. Theo điều tra của Tòa án nhân quyền Kremlin, ông đã bị đánh đập trong tù. Tuy nhiên, sau đó các nghi phạm không bị truy tố.

(AFP) - Lần đầu tiên Trung Quốc và Vatican đồng bổ nhiệm giám mục. Bắc Kinh và Tòa Thánh Vatican hôm nay, 28/08/2019, đưa ra thông cáo chung cùng phong chức ông Antonio Diêu Thuận (Yao Shun), theo thỏa thuận ký kết tháng 9/2018. Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc, giáo hội chính thức tại Trung Quốc, cho biết ông Antonio Diêu Thuận sẽ đảm nhiệm chức vụ tại thành phố Ulanqab, khu tự trị Nội Mông, quê ông.

(Reuters) - Chính thức bị xóa tên khỏi danh sách đối tác đáng tin cậy của Nhật, Seoul « lấy làm tiếc ». Lệnh trừng phạt hôm nay, 28/08/2019, chính thức có hiệu lực. Seoul hôm nay, 28/08/2019, triệu đại sứ Nhật Bản lên để phản đối quyết nói trên của Tokyo. Cố vấn Quốc Phòng Hàn Quốc Kim Hyun-chong cho biết Seoul dự định hủy quyết định rút khỏi hiệp định trao đổi thông tin GSOMIA được đưa ra vào tuần trước, nếu Tokyo sẵn sàng “sửa chữa những sai lầm”.

(AFP) – Tập đoàn Mỹ Costco vừa khai trương tại Trung Quốc phải đóng cửa vì quá đông khách. Costco hôm qua 27/08/2019 tạm đóng cửa siêu thị đầu tiên tại Trung Quốc vài tiếng đồng hồ sau khi khai trương, do lượng khách hàng kỷ lục. Các quầy hàng bị tràn ngập bởi hàng ngàn khách mua giành giựt những két thịt, màn hình tivi phẳng hoặc gấu bông. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung như vậy không cản trở người tiêu thụ Trung Quốc mua hàng của siêu thị Mỹ.