(AFP) - Mỹ lại hoãn trừng phạt Trung Quốc. Chính quyền Trump, hôm qua 16/08/2019, thông báo lùi thời hạn áp thuế mới đối với một số sản phẩm đồ nội thất và modem internet nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước đó 4 ngày, Washington cũng lùi thời hạn tăng thuế 10% với điện thoại di động và máy tính xách tay sản xuất tại Trung Quốc đến tháng 12. Ngoài ra, Washington sẽ phải gia thêm hạn áp dụng lệnh cấm với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi, có hiệu lực từ 19/8, thêm 90 ngày nữa theo một số nguồn tin của Reuters.

(AFP) - Gần hai chục thủy thủ Trung Quốc và Ukraina bị cướp biển bắt. Hôm 15/8, cướp biển đã tấn công hai tàu hàng của Trung Quốc và Ukraina trong vùng biển Camerun, bắt 9 thủy thủ Trung Quốc và 8 thủy thủ Ukraina. Rất có thể vụ cướp do hải tạc Nigeria tiến hành.

(Financial Times) : Chiến tranh thương mại : Số du khách Trung Quốc đến Mỹ giảm. Lần đầu tiên trong vòng 16 năm qua, du khách Trung Quốc đến Hoa Kỳ giảm. Theo Financial Times, hôm 16/07/2019, lý do đầu tiên là từ khi căng thẳng Mỹ - Trung nổ ra, xin visa vào Mỹ khó hơn, trong lúc Bắc Kinh muốn ngăn người dân sang Mỹ. Các lý do khác : Thương chiến Mỹ - Trung làm giảm khả năng chi tiêu của du khách, đồng Nhân dân tệ mất giá... Trung bình mỗi du khách Trung Quốc chi 7.000 đô la cho một chuyến du lịch tại Mỹ, gấp đôi so với chi tiêu của du khách Pháp tại Mỹ.

(AFP) – Donald Trump muốn mua lại Groenland của Đan Mạch. Hôm qua 16/08, Wall Street Journal tiết lộ ông Trump đã nhiều lần tìm hiểu, qua các cố vấn Nhà Trắng, về khả năng mua hòn đảo Groenland. Đáp lại tiết lộ của báo Mỹ, nhà chức trách Groenland khẳng định hòn đảo này không phải để bán, dù Groenland rất giàu tài nguyên quý hiếm và người Groenland rất cởi mở về chuyện làm ăn. Groenland thuộc Đan Mạch, nhưng được hưởng quy chế « vùng lãnh thổ tự trị » từ năm 1973.