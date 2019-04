(Reuters) – Tập Cận Bình sắp đến Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/04/2019 thông báo sắp tiếp chủ tịch Trung Quốc. Điều này cho thấy hai bên có thể đạt thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán. Ông Trump cũng cho biết đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và bộ trưởng Tài Chính Steven Mnuchin sẽ đến Bắc Kinh bắt đầu vòng thương lượng mới ngày 30/4.

(AFP) – Facebook kiện người bán « like » dỏm. Facebook hôm 25/04/2019 loan báo đã khởi kiện một công ty và ba cá nhân ở New Zealand vì bán « like ». Các bị cáo được cho là đã sử dụng nhiều công ty và trang web để bán các « like » lượt xem và người theo dõi giả hiệu cho người sử dụng Instagram (thuộc sở hữu của Facebook). Động thái này diễn ra vào lúc Facebook đang cố gắng tô điểm lại hình ảnh, sau nhiều xì-căng-đan về dữ liệu người dùng.

(AFP) – CIA mở tài khoản trên Instagram. Cơ quan tình báo Mỹ hôm 25/04/2019 khai trương tài khoản chính thức trên mạng xã hội Instagram. Tất nhiên là không có ảnh của điệp viên nào, chỉ có một số hình ảnh chung chung. Tài khoản này nằm trong nỗ lực tuyển dụng các gián điệp và nhà phân tích trẻ.

(Reuters) – Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam 210 quân nhân. Viện Công tố Istanbul hôm nay 26/04/2018 ra lệnh bắt giam 210 quân nhân bị nghi ngờ có quan hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen, người mà tổng thống Recep Tayyip Erdogan cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016. Các quân nhân này thuộc binh chủng không quân, lục quân và thủy quân lục chiến, có cả hiến binh, tuần duyên, trong đó có 5 đại tá. Liên quan đến vụ đảo chính, tổng cộng có trên 77.000 người bị tống giam chờ ra tòa.

(AFP) – Thủ đô Canada ban hành tình trạng khẩn cấp chống lụt, ngày hôm qua, 25/04/2019. Đây là biện pháp dự phòng nhằm đối phó với nguy cơ nước sông Ottawa chảy qua thành phố dâng cao vì mưa lũ. Hiện thời chưa có lệnh sơ tán, nhưng chính quyền thủ đô dự kiến mực nước phụ lưu chính của sông St. Lawrence, vào cuối tuần, sẽ vượt quá đỉnh lũ thảm khốc năm 2017 ở miền đông Canada, mức cao nhất từ nửa thế kỷ nay.

(AFP) - Libya yêu cầu Hội Đồng Bảo An cử thanh tra đến Tripoli để điều tra bạo lực chống lại thường dân. Yêu cầu được nêu lên trong một bức thư công bố ngày 25/04/2019 của đại sứ Libya tại LHQ. Theo chính phủ Liên Minh Quốc Gia Libya (GNA), được cộng đồng quốc tế công nhận và được LHQ hỗ trợ, lực lượng Quân Đội Quốc Gia Libya (ANL) của Khalifa Haftar, đã giết hại thường dân, phá hủy tài sản, tuyển mộ binh sĩ trẻ em và sử dụng pháo hạng nặng. Chiến sự từ ba tuần nay, tập trung quanh Tripoli, đã khiến ít nhất 278 người chết và 1332 người bị thương, theo ước tính mới nhất của Tổ Chức Y Tế Thế Giới.