(AFP) - Mỹ yêu cầu Philippines để nhà báo Ressa được tự do hành nghề. Hôm qua, 29/03/2019, Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Philippines nhanh chóng giải quyết vụ liên quan đến nhà báo vừa bị bắt lại và để cho bà và trang mạng Rappler của bà được tự do hoạt động. Bà Maria Ressa, 55 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ - Philippines, chủ bút tờ báo mạng nổi tiếng, chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy của tổng thống Rodrigo Duterte, đã bị bắt giữ tại phi trường hôm qua. Bà được thả sau đó vài giờ, sau khi nộp một khoản tiền thế chân tương đương 1.500 euro.

(AFP) – Nam tài tử Mỹ George Clooney kêu gọi tẩy chay 9 khách sạn hạng sang có vốn đầu tư của quốc vương Brunei. Kêu gọi được đưa ra hôm 29/03/2019. Lý do là kể từ ngày 03/04/2014 Brunei sẽ áp dụng án tử hình với những người đồng tính, hay ngoại tình. Nạn nhân bị ném đá hoặc bị đánh đến chết bằng roi.

(AFP) – Úc sẽ phạt nặng những người phổ biến trên mạng xã hội các tuyên truyền khủng bố. Thủ tướng Scott Morrisson ngày 30/03/2019 cho biết thêm những ai vi phạm có thể lãnh án tù và phải đóng những khoản tiền phạt rất nặng. Canberra đưa ra quyết định này hai tuần sau vụ thảm sát tại Christchurch, New Zealand. Hung thủ là một công dân Úc đã nổ súng nhắm vào 2 đền Hồi Giáo, làm 50 người chết.

(AFP) – Facebook sẽ hạn chế sử dụng Live. Hôm qua, 29/03/2019, tập đoàn Facebook đã hứa sẽ hạn chế việc phát video trực tiếp ( Live ) trên mạng xã hội này, sau vụ thảm sát tại hai nhà thờ Hồi Giáo ở Christchurh, New Zealand, ngày 15/03. Hung thủ đã dùng ứng dụng Live để phát trực tiếp những hình ảnh của vụ thảm sát và những hình ảnh này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng. Facebook cho biết họ sẽ cấm sử dụng Live đối với những ai đã vi phạm các quy định về việc phát trực tiếp trên mạng xã hội này, nhưng không nói rõ khi nào sẽ áp dụng lệnh cấm này.

(AFP) - Trump dọa đóng cửa biên giới Mỹ-Mêhicô « vào tuần tới ». Hôm qua, 29/03/2019, trên mạng Twitter, tổng thống Mỹ một lần nữa chỉ trích Mêhicô không có hành động gì để chống nạn nhập cư bất hợp pháp và dọa sẽ đóng cửa biên giới vào tuần tới, nếu không có thay đổi đáng kể. Ngoại trưởng Mêhicô Marcelo Ebrard đã ngay lập tức phản ứng trên mạng Twitter : « Mêhicô không hành động dưới sự đe dọa. Chúng tôi là một nước láng giềng quan trọng ».

(AFP) – Giáo hoàng Phanxicô thăm Maroc. Hôm nay, 30/03/2019, Giáo hoàng Phanxicô bắt đầu chuyến viếng thăm ngắn ngày tại Maroc, theo lời mời của quốc vương Mohammed VI. Nội dung chính là đối thoại với Hồi Giáo và vấn đề di dân, hai ưu tiên của giáo hoàng.

(AFP) – Pháp: Bảo tàng Quai-Braly quyên tiền phục chế nhạc cụ cổ truyền. Viện bảo tàng hôm qua, 29/03/2019, thông báo đã phát động một chiến dịch quyên tiền phục chế nhạc cụ cổ truyền của các nền văn minh trên thế giới. Viện bảo tàng mang tên cựu tổng thống Pháp đang lưu giữ khoảng 10 ngàn nhạc cụ cổ truyền của năm châu, nhưng khoảng 130 nhạc cụ đang cần cấp tốc phục chế, với tổng chi phí khoảng 150 ngàn euro.

(AFP) – Ca sĩ Mỹ Janet Jackson bước vào bảo tàng Rock and Roll Hall of Fame. Trong đêm hòa nhạc 29/03/2019 nữ nghệ sĩ này tuyên bố : “Em gái anh cuối cùng cũng đến đích”. Đây là lời tâm sự riêng của cô với người anh quá cố Michael. Sinh thời, Michael và ban nhạc the The Jackson 5 từng có tên trong bảo tàng này. Cùng với cô còn phải kể đến những ban nhạc nổi tiếng của vương quốc Anh như Radiohead, The Cure, Roxy Music, The Zombie, Deff Lepard. Bảo tàng Rock and Roll Hall of Fame tại thành phố Claveland chỉ "kết nạp" những thành viên đã có ít nhất 25 năm đứng trên sân khấu.