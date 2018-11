(AFP) - Brexit : Chính phủ Anh chia rẽ tột độ

Thủ tướng Anh Theresa May đối đầu với áp lực từ mọi phía, trong bối cảnh nội các bị chia rẽ trên hồ sơ Brexit. Thời gian không còn bao nhiêu, nhưng Luân Đôn và Bruxelles vẫn còn nhiều bất đồng nhất là trong hồ sơ thuế quan, theo trưởng đoàn đàm phán Châu Âu Michel Barnier. Nguồn tin chính phủ Anh cho biết phải đạt được thỏa thuận vào thứ tư 14/11/2018 để kịp tổ chức thượng đỉnh vào tháng 11, hoàn tất hiệp ước ly dị.

(AFP) - Chính phủ Ý bác bỏ áp lực của Bruxelles về ngân sách

Liên minh chính phủ dân túy tại Ý từ chối nhượng bộ Ủy Ban Châu Âu. Chiều nay, dự thảo ngân sách 2019 trình Bruxelles sẽ không thay đổi, cho dù Roma đối mặt với trừng phạt. Chính phủ Ý cho rằng sẽ ngân sách Ý không bị thâm thủng hơn ngưỡng giới hạn 2,4% GDP trong năm 2019, nhưng Bruxelles không chấp nhận lý giải của quốc gia thành viên này.

(AFP) - Nga : Nhà đối lập Alexei Navalny bị cấm xuất cảnh

Khắc tinh của tổng thống Nga Vladimir Putin, luật sư Alexei Navalny cho biết ông bị cảnh sát phi trường cấm xuất cảnh. Hôm nay, 13/11 lẽ ra nhà hoạt động nhân quyền lấy máy bay sang Frankfourt và sau đó là Strasbourg, nhưng ông bị cảnh sát biên giới chận ở phi trường với lý do có lệnh cấm ra nước ngoài.

(AFP) - Hành khách chuyến bay Paris –Thượng Hải của hãng Air France kẹt ở Nga từ hai ngày nay.

Do sự cố kỹ thuật, chuyến bay Air France Paris - Thượng Hải đã phải đáp xuống thành phố Irkutsk, vùng Siberi ở Nga từ hôm Chủ Nhật 11/11/2018. Sau sự cố của máy bay đầu tiên, Air France đã gởi một chiếc Airbus để đưa hành khách đi vào hôm qua, thứ Hai 12/11, nhưng máy bay thứ 2 này cũng lại bị sự cố kỹ thuật, tại nơi mà nhiệt độ khoảng âm 20°. Số 300 hành khách và phi hành đoàn vẫn tiếp tục đợi chiếc máy bay thứ 3 với hy vọng có thể rời nơi giá rét vào ngày mai, 14/11. Trên nguyên tắc, nếu không có sự cố, họ đã đến Thượng Hải tối Chủ Nhật vừa qua.

(AFP) - Bamboo Airways : Hãng hàng không mới ra đời ở Việt Nam.

Bộ Giao thông Việt Nam vào hôm nay, 13/11/2018, thông báo cấp giấy phép cho hãng hàng không mới, tên gọi tiếng Anh là "Bamboo Airways". Hãng mới này hy vọng giúp giảm ứ đọng hành khách trên các đường bay nội địa. Bamboo Airways sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên từ đây đến cuối năm, và cạnh tranh với Vietnam Airlines và Vietjet. Theo AFP, người sáng lập hãng hàng không này là Trịnh Văn Quyết, một trong những người giàu nhất Việt Nam, đứng đầu tập đoàn FLC. Tháng 3 vừa qua, tập đoàn Airbus đã ký thỏa thuận với FLC về việc bán 24 máy bay A321 cho Bamboo Airways, với tổng trị giá là 3,1 tỷ đô la. Hãng mới này cũng mua 20 chiếc Boeing 787 Dreamliner, trị giá 5,6 tỷ đô la.

(AFP) - Israel và Hamas đụng độ dữ dội tại Gaza.

Sáng nay 13/11/2018 có thêm hai người Palestine đã thiệt mạng vì đạn pháo của quân đội Israel, nâng tổng số người chết trong 24 giờ qua lên sáu người. Nhằm trả đũa hàng trăm vụ bắn rốc-két từ dải Gaza sang lãnh thổ Israel làm một người chết và mấy chục người bị thương, từ hôm qua, khoảng 400 quả rốc-két và moọc-chê đã được Israel bắn sang 150 vị trí quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas, khiến trụ sở đài truyền hình Hamas và cơ quan an ninh biến thành gạch vụn. Đây là đợt đụng độ ác liệt nhất kể từ năm 2014. Hai bên đang ở bờ vực chiến tranh.

(AFP) - Chiến hạm Na Uy gần như chìm hẳn sau vụ đụng tàu dầu. Chiến hạm KNM Helge Ingstad của Hải quân Na Uy sau khi bị một tàu dầu Malta đụng phải làm 8 thủy thủ bị thương vào tuần trước, hôm nay 13/11/2018 đã chìm do dây neo bị đứt, chỉ còn một phần đuôi nhô lên. Hải quân Na Uy đang cân nhắc khả năng trục vớt, vì việc mất chiến hạm 5.000 tấn là thiệt hại lớn. Nguyên nhân tai nạn hiện vẫn chưa rõ.

(AFP) - Nghi can đâm kim vào dâu ở Úc bị tạm giam. Bà My Ut Trinh, 50 tuổi (được cho là gốc Việt), nghi can chính trong vụ hàng loạt quả dâu bị gài kim khâu ở Úc, từ hôm qua 12/11/2018 đã bị tạm giam vì sợ đương sự bị trả thù. Nước Úc đã trải qua nhiều tuần lễ khủng hoảng từ tháng Chín, ngành trồng dâu bị thiệt hại 116 triệu đô la Úc sau khi phát hiện 200 vụ gài kim vào dâu và một số loại trái cây khác. Cơ quan điều tra tìm thấy ADN của bà Trinh - làm quản lý cho trang trại dâu Berrylicious and Berry Obsession - trong 7 trường hợp.