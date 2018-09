(AFP) – Trung Quốc ngăn chặn trang web của kênh truyền hình Úc. Đài ABC (Australian Broadcasting Corporation) hôm nay 03/09/2018 loan báo Trung Quốc đã chận cả trang web lẫn ứng dụng của đài từ hôm 22/8. Sau nhiều lần yêu cầu giải thích, Bắc Kinh nói rằng chỉ cho phổ biến « các thông tin tốt cho cư dân mạng Hoa lục », và ABC đã « vi phạm luật pháp và các nguyên tắc của Trung Quốc », tuy đài Úc chẳng được cho biết đã vi phạm điều gì. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh Quốc Hội Úc hồi tháng Sáu thông qua các luật mới nhằm hạn chế sự can thiệp của nước ngoài vào chính trường nước này.

(AFP) – Duterte xin lỗi đã thóa mạ Obama. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang công du Israel, hôm nay 03/09/2018 lên tiếng xin lỗi cựu tổng thống Mỹ Barack Obama vì đã gọi ông là « đồ chó đẻ » hồi năm 2016. Theo ông Duterte, từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền, quan hệ đã tốt đẹp hơn, ông Obama nay trở thành thường dân, và Duterte rất tiếc đã phát ngôn những từ nhục mạ trên. Tổng thống Philippines cũng từng thóa mạ Đức giáo hoàng Phanxicô, cựu đại sứ Mỹ ở Manila bằng những từ ngữ thô lỗ tương tự.

(Reuter) - Việt Nam bắt thêm 7 người trong vụ ném chất nổ vào trụ sở công an. Công an Việt Nam vừa bắt thêm 7 người có liên quan đến vụ ném quả nổ vào trụ sở công an phường 12 Tân Bình ở Saigon hồi tháng Sáu, mà theo báo chí trong nước là thuộc một nhóm lưu vong ở Canada, có mục đích lật đổ chế độ. Reuters hôm nay 03/09/2018 cho biết như trên. Đây là vụ bắt giữ mới nhất, trong số một loạt biện pháp trấn áp các nhà ly khai và các nhóm lưu vong chống cộng, trong đó có hai nhóm bị liệt vào loại khủng bố (Việt Tân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời).

(AFP) – 200 năm lịch sử ra tro trong vụ cháy Bảo tàng Quốc gia Brazil. Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tối qua 02/09/2018 tại Viện bảo tàng Quốc gia ở Rio de Janeiro, thiêu rụi nhiều bộ sưu tập và tài liệu lưu trữ có giá trị rất lớn.

(RFI) – Nicaragua: Biểu tình tiếp diễn sau khi đại diện Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bị trục xuất. Tình hình Nicaragua vẫn rất căng thẳng. Hàng ngàn người chống đối tổng thống Ortega đã xuống đường vào hôm qua, 02/09/2018, ở thủ đô Managua. Một người biểu tình bị bắn trọng thương. Cuộc biểu tình diễn ra hai ngày sau khi người của Phủ Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bị trục xuất do tố cáo những vụ đàn áp thô bạo trong cuộc khủng hoảng xã hội chính trị hiện tại, đã làm hơn 400 người chết và hàng ngàn người bị thương.

(AFP) - Vũ khí vi ba được dùng đối với các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba và Trung Quốc? Theo báo Mỹ The New York Times ngày 02/09/2018, giới bác sĩ và khoa học gia ngày càng nghi ngờ vũ khí vi ba chính là nguồn gốc gây nên bệnh tật bí ẩn của gần 40 nhà ngoại giao Mỹ và thân nhân của họ tại Cuba và Trung Quốc. Các nạn nhân đều ghi nhận rằng, đã nghe những âm thanh đặc biệt cao từ phòng khách sạn hoặc nơi ở, theo sau là các triệu chứng bao gồm ói mửa, nhức đầu dữ dội, mệt mỏi, chóng mặt, ngủ khó và mất thính giác. Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu, bác sĩ Douglas Smith, thuộc Đại học Pennsylvania, cho rằng vũ khí vi ba đang trở thành “nghi phạm” chính, và nhóm của ông đang ngày càng thiên về giả thuyết các bệnh nhân bị chấn thương não.

(AFP) – Phòng chống dịch bệch, Trung Quốc tiêu hủy hơn 38.000 con lợn. Sau khi phát hiện nhiều ổ dịch tại 5 tỉnh, bộ Nông Nghiệp Trung Quốc ngày 02/09/2018 thông báo đưa 38.000 con heo vào lò sát sinh. Dịch bệnh đang hoành hành tại miền nam nước này. Tuần trước, Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc cảnh báo dịch heo tại Trung Quốc có nguy cơ lây lan sao nhiều nước Á châu khác. Hiện không có thuốc ngừa dịch. Rất khó kiểm soát đà lây lan của bệnh dịch gây xuất huyết này.

(Yonhap) – Hố ngăn cách giàu-nghèo tại Hàn Quốc ngày càng lớn. Theo báo cáo được Cơ Quan Thuế Vụ Hàn Quốc trình lên Quốc Hội ngày 02/09/2018, 10 % những người giàu nhất tại xứ Hàn làm chủ một khối tiền tương đương với hơn 37 % của cải trên toàn quốc. Ngược lại, 10 % người nghèo nhất có thu nhập chưa đầy 0,3 % GDP. Trung bình thành phần giàu có nhất có thu nhập cao gấp 1.000 lần so với những người nghèo nhất.