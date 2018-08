AFP - Ấn Độ cấm nhập vaccin Trung Quốc. Lãnh đạo cơ quan dược phẩm Ấn Độ hôm nay, 01/08/2018, thông báo quyết định cấm nhập một loại vaccin ngừa bệnh dại của Trung Quốc, hiện đang gặp tai tiếng do sản xuất trái phép. Loại vaccin này hiện đã được sử dụng ở Ấn Độ, nhưng chưa biết là với số lượng bao nhiêu và sử dụng tại những nơi nào. Tại Ấn Độ, hàng năm có đến 20 ngàn người chết vì bệnh dại.

AFP - Công ty Hàn Quốc nhập khẩu than đá của Bắc Triều Tiên bị điều tra. Hôm qua 31/07/2018, Seoul mở điều tra về các công ty trong nước bị nghi ngờ đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, nhập khẩu than đá của Bắc Triều Tiên. Cuộc điều tra diễn ra sau khi bộ trưởng bộ Thống Nhất Hàn Quốc tuần trước thông báo 9000 tấn than của Bắc Triều Tiên nhập vào Hàn Quốc qua ngả Nga, trên hai tàu vận tải, hồi năm ngoái. Số than trên có thể được chuyển tới cảng của Nga Kholmsk, rồi được chuyển lên hai tàu khác để đưa về hai cảng Incheon và Pohang.

AFP – Lãnh đạo Huyndai được phép thăm Bắc Triều Tiên. Một phát ngôn viên bộ Thống Nhất của Hàn Quốc hôm nay, 01/08/2018, thông báo là chính phủ đã chấp thuận cho lãnh đạo tập đoàn Huyndai, bà Kyun Jung Eun, đi thăm Bắc Triều Tiên theo lời mời của Bình Nhưỡng, kể từ thứ Sáu tuần này. Đâu là lần đầu tiên lãnh đạo Huyndai thăm Bắc Triều Tiên kể từ năm 2014. Sự kiện này có thể là dấu hiệu cho thấy quan hệ kinh tế giữa hai miền sẽ được cải thiện.

AFP – Huawei vượt Apple trở thành nhà sản xuất điện thoại thứ hai toàn cầu. Theo số liệu được công ty nghiên cứu International Data Corporation công bố hôm nay, 01/08/2018, trong quý hai năm nay, tập đoàn Trung Quốc Huawei đã bán được 54,2 triệu chiếc điện thoại, vượt Apple, 41,3 triệu. Tập đoàn Hàn Quốc Samsung xếp thứ nhất với 71,5 triệu chiếc. Đây là lần đầu tiên từ năm 2010, Apple bị đánh bật khỏi nhóm hai công ty dẫn đầu thế giới.

AFP – Liên Hiệp Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập ân xá lao động bất hợp pháp. Hôm nay, 01/08/2018, Liên Hiệp Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thông báo ân xá cho những lao động ngoại quốc trong tình trạng bất hợp pháp. Những người nhập cảnh vào nước này mà không có visa hoặc giấy cư trú đã hết hạn sẽ không bị truy tố, nếu họ ra trình diện nhà chức trách trước ngày 31/10. Tại quốc gia này, đa số nhân công là người nước ngoài, đến từ Đông Nam Á, Nam Á và châu Phi.

AFP – Pháp cấm dùng smartphone tại trường học. Chính quyền Pháp ngày thứ Hai, 30/07/2018, đã thông qua luật cấm học sinh sử dụng smartphone, máy tính bảng và các loại đồ điện tử kết nối mạng khác trong lớp học. Luật cấm này sẽ được áp dụng từ năm học mới, đối với học sinh 14-15 tuổi. Tuy vậy, các trường cấp hai vẫn có thể cho phép học sinh sử dụng điện thoại nhằm mục đích học tập và trong hoạt động ngoại khóa.