(AP) – Ngoại trưởng Mỹ: Thảo luận Mỹ-Triều về hài cốt lính Mỹ có '‘hiệu quả’'

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo không tham gia cuộc thảo luận ngày 15/07/2018, về việc hồi hương hài cốt lính Mỹ, tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên thời những năm 1950, nhưng đã đánh giá như trên, đồng thời cho biết một cuộc gặp cấp chuyên viên giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên được mở ra hôm 16/07, để phối hợp những bước tiếp theo, bao gồm cả việc di chuyển những bộ hài cốt đã thu thập được ở Bắc Triều Tiên. Hiện giờ thì vẫn chưa rõ ai đã tham gia cuộc thảo luận hôm qua ở vùng biên giới liên Triều, nhưng theo ông Pompeo, cuộc gặp nhằm « thực hiện một trong những cam kết » của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, nhân cuộc họp thượng đỉnh với tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/06 vừa qua.

(AFP) – Trung Quốc chính là nước may cờ “Trump 2020” cho Hoa Kỳ

Trong khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra căng thẳng, một xưởng may tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, lại đang sản xuất những lá cờ bên trên có ghi “Trump 2020: Keep America Great”. Tổng thống Mỹ Donald Trump từ trước tới nay vẫn luôn chủ trương “mua hàng Mỹ”, và lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về vấn đề thương mại. Thế nhưng tại xưởng may này, cờ chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump vẫn là mặt hàng bán chạy nhất.

(AFP) – Indonesia mời lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên dự Á Vận Hội

Chính quyền Jakarta ngày 16/07/2018, đã gửi thư mời Tổng Thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đến tham dự Á Vận Hội Asian Games, được tổ chức tại Indonesia vào tháng 8/2018. Hiện vẫn chưa có phản hồi từ hai nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhưng hai nước sẽ lập thành một đội tuyển chung, cùng thi đấu trong ba bộ môn: bóng rổ nữ, đua thuyền và canoeing. Ngoài ra, hai nước sẽ cùng diễu hành trong buổi khai mạc và bế mạc Á Vận Hội.

(AFP) – Brexit : Tuần lễ gay go đối với thủ tướng Anh

Chính quyền Anh vào tuần này, một mặt sẽ phải thúc đẩy lại đàm phán với Bruxelles về Brexit, và một mặt khác phải đối phó với các nghị sĩ Anh bất bình về chiến lược rời Liên Hiệp Châu Âu của thủ tướng. Bất bình tập trung trên đề nghị của chính phủ muốn giữ quan hệ thương mại chặt chẽ với Châu Âu sau khi đã thực sự chia tay. Đó cũng là lý do khiến ngoại trưởng Anh Boris Johnson và nhà đám phán về Brexit David Davis từ chức. Người kế nhiệm ông Davis, Dominic Raab, sẽ gặp nhà đàm phán phía Châu Âu Michel Barnier, vào tuần này để thúc đẩy các cuộc thảo luận, bị ngưng trệ từ nhiều tuần lễ qua do vấn đề biên giới với Ireland.

(Reuters) - Quốc Hội Anh xem xét sách trắng của thủ tướng May về Brexit

Chiều ngày 16/07/2018, Nghị Viện Anh bắt đầu xem xét và đề nghị một số sửa đổi về kế hoạch Brexit thủ tướng Theresa May công bố hôm Thứ Sáu vừa qua. Phe chủ trương một đường lối cứng rắn, đoạn tuyệt với Liên Hiệp Châu Âu, bất mãn trước những "nhượng bộ quá lớn" của chính quyền Luân Đôn.

(AFP) – Anh khai mạc triển lãm hàng không quốc tế Farnborough

Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough tại Anh Quốc chính thức bắt đầu hôm nay, 16/07/2018. Đây là sự kiện quan trọng nhất của ngành hàng không trong năm nay, thu hút hơn 100.000 người từ hơn 100 quốc gia về tham dự triển lãm. Nhưng lần này, ông Paul Everitt, chủ tịch Liên Đoàn Thương Mại Hàng Không Anh ADS, kiêm phụ trách triển lãm Farnborough, bày tỏ lo ngại ảnh hưởng tiêu cực của Brexit đối với sự kiện này.

(New York Times) - Giới điều tra Anh nghi ngờ tình báo quân đội Nga đứng đằng sau vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc

Trích dẫn nhiều nguồn tin thân cận với giới điều tra Anh, báo New York Times ngày 16/07/2018 nêu lên khả năng thủ phạm vụ đầu độc cựu điệp viên Nga, Skripal và con gái hồi tháng 3/2018 bằng độc tố Novitchok, có thể là GRU, cơ quan tình báo của quân đội Nga. Tổ chức này từng bị tố cáo can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hồi 2016 và 12 công dân Nga vừa bị tư pháp Mỹ truy tố tuần trước được cho là nhân viên của GRU.