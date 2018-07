(AFP) – Thái Lan : Đội bóng kẹt trong hang động gửi thư cho cha mẹ. Hôm qua 06/07/2018, các thợ lặn khi từ hang trở ra đã mang theo bức thư xin lỗi của huấn luyện viên trẻ tuổi và thư 12 em gửi cho cha mẹ để trấn an họ. Hiện có hơn 1.100 phóng viên tới đây để truyền tin về tình hình của các em trong hang và công cuộc giải cứu đội bóng nhí. Hàng trăm mũi khoan đã được tiến hành để tìm cách đưa đội bóng ra, nhưng chưa mang lại kết quả.

(Reuters) – Nhật Bản : Mưa to khiến ít nhất 30 người chết. Chính quyền lo sợ sẽ xảy ra ngập lụt và sạt lở đất, do những cơn mưa như trút nước ở miền tây và miền trung nước Nhật. 1,6 triệu người dân đã nhận được lệnh sơ tán. 3,1 triệu người khác được khuyến cáo nên tạm lánh đi nơi khác để đảm bảo an toàn. 48.000 cảnh sát, nhân viên cứu hộ và quân nhân đã được huy động ứng cứu và khắc phục hậu quả hàng trăm vụ sạt lở đất.

(AFP) – Cam Bốt : Chiến dịch vận động bầu cử Quốc Hội bắt đầu. Hôm nay 07/07/2018, đảng cầm quyền của thủ tướng Hun Sen đã huy động vài ngàn người tới một công viên ở thủ đô Phnom Penh nghe ông Hun Sen đọc diễn văn khai mạc chiến dịch vận động tranh cử cho đảng của ông. Thủ tướng Hun Sen tự hào vì đã đè bẹp phe đối lập, ngăn cản kịp thời « một cuộc cách mạng màu » lật đổ chính quyền.

(AFP) – Syria : Chính phủ và phe nổi dậy đạt thỏa thuận ngưng bắn ở tỉnh Deraa. Deraa, ở miền nam, « cái nôi » của phe nổi dậy để chống chế độ Bachar Al Assad, đã bị quân đội chính phủ tấn công dồn dập từ hôm 19/06. Thỏa thuận đạt được vào tối hôm qua 06/07/2018, sau nhiều cuộc thương lượng giữa Nga, đồng minh của chính phủ Syria và phe nổi dậy. Hãng tin Sana cho biết phe nổi dậy, mà chế độ Syria gọi là « những kẻ khủng bố », phải giao nộp vũ khí hạng nặng và hạng trung cho chính quyền.

(AFP) – Nắng nóng kỷ lục ở miền tây nước Mỹ. Đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày hôm qua 06/07/2018, ở nhiều nơi nhiệt độ lên tới trên 40 độ C. Khoảng 60 vụ cháy rừng, từ Florida tới Alaska, đã khiến hàng trăm người phải sơ tán. 330.000 ha rừng cháy rụi, nhiều ngôi nhà cũng bị thiêu cháy, nhiều con đường có thể bị phong tỏa. Tối hôm qua, thống đốc bang California tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Từ đầu năm tới nay, 1,17 triệu ha rừng tại Hoa Kỳ đã bị cháy.

(AFP) – Chính quyền Trump đề nghị có thêm thời gian để các gia đình di dân đoàn tụ. Đối tượng được xem xét là khoảng 2000 trẻ em bị tách khỏi gia đình, nhập cư bất hợp pháp qua ngả biên giới Mỹ-Mêhicô. Hôm qua, 06/07/2018, tư pháp Mỹ cho biết lý do chính quyền Trump đưa ra là họ không có đủ thời gian để xác minh danh tính của các em nhỏ và cha mẹ các em. Ngày 26/06, một thẩm phán ở San Diego đã ấn định thời hạn 15 ngày buộc chính quyền để các em nhỏ dưới 5 tuổi đoàn tụ với cha mẹ. Thời hạn này là 30 ngày đối với các em khác.

(AFP) – Thượng đỉnh 16 nước châu Âu với Trung Quốc tại Bulgari. Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm nay 07/07/2018 dự thượng đỉnh 16+1 tại thủ đô Sophia, Bulgari. Thượng đỉnh quy tụ Trung Quốc và 16 nước đông và trung Âu, trong đó có 11 thành viên Liên Hiệp Châu Âu. Ông Lý Khắc Cường hy vọng Bắc Kinh và chính quyền 16 nước đông và trung Âu sẽ cụ thể hóa và đào sâu quan hệ hợp tác "16+1" để bảo vệ lợi ích đôi bên, bảo vệ chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa, tăng cường giao thương. Châu Âu lo ngại hợp tác 16+1 có thể chia rẽ Liên Hiệp.

(AFP) – Pháp : Đêm bạo động thứ tư liên tiếp tại Nantes. Khoảng 35 chiếc xe hơi bị phóng hỏa trong đêm 06/07, rạng sáng 07/07. Để hạn chế việc một số người chế tạo bom xăng, tỉnh trưởng tỉnh Loire Atlantique hôm qua ra lệnh cấm bán lẻ chất đốt và pháo hoa cho tới trước ngày Quốc Khánh 14/07. Các vụ bạo động ở thành phố Nantes bắt nguồn từ vụ một thanh niên 22 tuổi, lái xe, bị cảnh sát bắn chết. Viên cảnh sát này đang bị điều tra về tội cố ý gây thương tích bằng vũ khí khi thi hành công vụ, dẫn tới chết người, có thể lãnh án tù 20 năm.