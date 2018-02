(AFP) - Bắc Kinh kiểm soát tập đoàn bảo hiểm lớn thứ ba, khởi tố chủ tịch. Ngày 23/02/2018, tập đoàn tư nhân Anbang chính thức nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh vì Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc phát hiện « những biện pháp thương mại bất hợp pháp tại Anbang Insurance Group ». Chủ tịch tập đoàn Ngô Tiểu Huy (Wu Xiaohui), đã phải từ chức vào tháng 06/2017, chính thức bị truy tố. Anbang là đối tượng đầu tiên của loạt biện pháp triệt để nhằm dập tắt các rủi ro tài chính. Từ cuối tháng 06/2016, Bắc Kinh đã ra lệnh cho nhiều doanh nghiệp lớn phải giảm đầu tư « phi lý » ở nước ngoài và khối lượng nợ. Anbang được nhắc đến nhiều hơn kể từ năm 2014, sau khi mua lại khách sạn Waldorf Astoria nổi tiếng tại New York.

(AFP) - Mỹ điều tra cao su nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Sri Lanka. Ngày 22/02/2018, bộ Thương Mại Mỹ chính thức mở điều tra về khả năng trợ giá liên quan đến các nguyên liệu cao su đến từ ba nước châu Á trên, được dùng trong đóng gói, đánh bắt công nghiệp và một số hoạt động quân sự (làm dù). Sau khi nhận được khiếu nại từ một nhà sản xuất Mỹ, Washington hứa « hành động nhanh chóng khi đã tiến hành điều tra đầy đủ và công bằng ». Trong số cao su nguyên liệu nhập vào Mỹ, 4,6 triệu đô la từ Trung Quốc, 2 triệu từ Sri Lanka và 12,1 triệu từ Thái Lan.

(Reuters) - Các rạn san hô có nguy cơ tự tiêu trước năm 2100. Theo tuyên bố ngày 22/02/2018 của các nhà khoa học, nguyên nhân là do biến đổi khí hậu, gây nên tình trạng axit hóa nước của các đại dương. Khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính do các hoạt động của con người tạo ra một loại axit nhẹ trong nước và đe dọa các khối trầm tích giúp các san hô thành hình. Chưa kể tác động này, hiện tại, các rạn san hô cũng đã bị đe dọa vì nhiệt độ gia tăng, ô nhiễm và khai thác thủy sản quá mức.

(AFP) – Miến Điện: Ảnh vệ tinh chụp các làng bị san bằng. Hôm nay, 23/02/2018, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy là có ít nhất 55 ngôi làng của người Hồi Giáo Rohingya ở miền tây Miến Điện đã bị đốt phá sạch. Chính phủ Miến Điện khẳng định rằng việc giải tỏa các ngôi làng này là nhằm chuẩn bị cho kế hoạch hồi hương khoảng 700 ngàn người Rohingya tị nạn ở Bangladesh, nhưng các chuyên gia và các tổ chức phi chính phủ không tin điều đó.

(AFP) - Nissan thử nghiệm robot-taxi. Hôm nay, 23/02/2018, hãng xe hơi Nhật Bản Nissan thông báo kể từ ngày 05/03 tới sẽ tiến hành thử nghiệm trong điều kiện thực tế dịch vụ robot-taxi tại vùng ngoại ô Tokyo, với mục tiêu sẽ đưa dịch vụ này hoạt động vào đầu thập niên 2020. Trong cuộc thử nghiệm này, hai chiếc xe hơi chạy tự động bằng điện, được trang bị camera và scanner sẽ chở hành khách trên một đoạn đường được ấn định sẵn. Vì lý do an toàn, trên xe vẫn có tài xế và xe được theo dõi từ một trung tâm kiểm soát.

(AFP) - Phó thủ tướng Úc từ chức do bê bối tình dục. Hôm nay, 23/02/2018, Phó thủ tướng Úc Barnaby Joyce loan báo từ chức. Từ nhiều tuần qua, ông Joyce vẫn bị báo chí Úc nêu tên, do đã có vợ nhưng lại có quan hệ tình ái với một phụ nữ trẻ hơn gần 20 tuổi, nguyên là một cộng sự. Cô tình nhân này đã có thai với ông. Trong cuộc họp báo hôm nay, phó thủ tướng Úc tuyên bố từ chức không phải vì chuyện vợ bé, mà là do bị cáo buộc sách nhiễu tình dục. Ông Joyce khẳng định đó là những thông tin “sai lạc và vu khống”.