(Reuters) - Nhà bảo vệ dân oan xứ chùa Tháp bị y án

Biểu tình chống tệ nạn cướp đất trước dinh thủ tướng Hun Sen, bà Tep Vanny bị Toà Tối cao Phnompenh trong phiên xử hôm nay, 07/02, giữ nguyên bản án 2 năm 6 tháng tù giam. Nhà hoạt động bảo vệ dân oan được quốc tế biết tiếng khẳng định « không dùng bạo lực », nhưng vẫn bị Toà Sơ thẩm ghép vào tội danh này để tuyên án tù và Tòa Tối cao bác đơn kháng án.

(AFP) - Tập đoàn Hoa Vi của Trung Quốc sẵn sàng đầu tư 3,4 tỷ euro vào Anh Quốc

Thông báo này được đưa ra hôm ngày 06/02/2018, tức là sau chuyến đi Anh Quốc của thủ tướng Theresa May. Lãnh đạo Anh Quốc đã tiếp xúc với chủ tịch Hoa Vi/Huawei Sun Yatang. Đây được xem là một dịp tốt cho Huawei trong bối cảnh dự án tại Mỹ của tập đoàn Trung Quốc đã thất bại vào tháng Giêng, với việc Quốc Hội Mỹ cảnh báo về nguy cơ ‘gián điệp’ liên quan đến một tập đoàn do một cựu kỹ sư quân đội Trung Quốc sáng lập. Hoa Vi đã bị loại khỏi nhiều đề án hạ tầng cơ sở ở Mỹ và cả ở Úc vì lý do an ninh.

(AFP) - Hồng Kông đóng cửa trường học, để ngăn ngừa bệnh cúm

Lệnh ban hành ngày 07/02/2018, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 08/02. Đợt cúm hiện nay đã làm 111 người chết tại Hồng Kông kể từ đầu tháng Giêng, trong đó đại đa số là người trên 65 tuổi, nhưng cũng có thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Các chuyên gia còn báo động là dịch cúm có thể chưa đạt đỉnh.

(AFP) - Bức bách cộng đồng LGBT, Indonesia bị Liên Hiệp Quốc lên án

Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Ra’ad Al Hussein lên án « những diễn văn hận thù nhắm vào công đồng người đồng tính và chuyển giới với mục tiêu chính trị chỉ gây thêm đau thương và chia rẽ trong xã hội ». Lời khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc được đưa ra sau một loạt vụ bắt bớ trên khắp quần đảo mà nạn nhân là người đồng tính và chuyển giới. Nhiều bộ trưởng và nhóm Hồi Giáo công khai công kích cộng đồng LGBT. Cảnh sát lợi dụng đạo luật bảo vệ thuần phong mỹ tục để đàn áp.

(AFP) - Tổng thống Ba Lan ký ban hành luật về “Trại tử thần”

Ông Andrzej Duda đã ký ban hành đạo luật ngày 06/02/2018, phạt đến 3 năm tù những ai nói về trách nhiệm của Ba Lan liên quan đến tội ác thảm sát người Do Thái của chế độ Đức Quốc Xã. Luật phạt cả người Ba Lan cũng như người nước ngoài. Israel, Hoa Kỳ, Pháp đã lên tiếng tố cáo. Ngoại trưởng Mỹ cho biết “rất thất vọng”; ngoại trưởng Pháp nhận xét đây là một đạo luật “đáng lên án”, vì không nên viết lại lịch sử.