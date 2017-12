(AFP) - Bão nhiệt đới Tembin làm ít nhất 133 người chết tại Philippines. Miền nam Philippines bị bão Tembin càn quét ngày hôm qua, một phần đảo Mindanao cũng bị ảnh hưởng. Bão lớn gây ngập lụt và lở đất. Hơn 12.000 người dân trên đảo Mindanao phải di rời tránh bão. Công việc tìm kiếm người mất tích vẫn tiếp tục. Cuối ngày hôm nay, bão Tembin có thể sẽ tràn vào đảo Palawan, nằm ở phía tây đảo Mindanao.

(AP) - Tranh chấp biên giới : Ấn - Trung thỏa thuận duy trì hòa bình. Hai cường quốc châu Á vừa có cuộc đàm phán đầu tiên về biên giới kể từ căng thẳng hồi mùa hè năm 2017. Kết thúc của đàm phán hôm qua, 22/12/2017, diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ và Trung Quốc ra thỏa thuận chung, cam kết sẽ duy trì không khí hòa bình, và bảo đảm an ninh tại các vùng biên giới tranh chấp ở Himalaya, trong khi chờ đợi một giải pháp chung cuộc. Bất đồng biên giới Ấn – Trung đã kéo dài từ hơn nửa thế kỷ nay. Căng thẳng tại ngã ba biến giới Doklam, giữa Ấn Độ - Trung Quốc và Bhoutan, tiểu quốc được New Delhi bảo trợ, kéo dài hai tháng, với việc Ấn Độ đưa quân đội ngăn chặn lực lượng Trung Quốc xây dựng một con đường mới tại vùng đất được thuộc chủ quyền của Bhoutan.

(AFP) – Họp các phe Syria tại Sotchi cuối tháng Giêng 2018. Ý tưởng nói trên được ba nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đưa ra trong một thông điệp chung, ngày hôm qua, 22/12/2017, sau một cuộc đàm phán tại Astana (Kazakhstan). Trong lúc các đàm phán giữa các bên Syria tại Genève đang dậm chân tại chỗ, Nga và Iran – hai đồng minh của chế độ Damas – hy vọng sử dụng cơ hội đàm phán nói trên, để một lần nữa khởi động lại đề nghị « Hội nghị đối thoại quốc gia Syria » trên đất Nga, với sự tham dự của tất cả các phe phái. Bất đồng chính trị hiện tại xoay quanh số phận của tổng thống Syria Assad. Chính quyền Damas chấp nhận bầu cử dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, nhưng từ chối khả năng Assad ra đi, theo đòi hỏi của đối lập. Matxcơva hy vọng thúc đẩy Damas và quân nổi dậy khởi sự đối thoại chính trị, trước hết với các thảo luận về các bất đồng quân sự. Hiện tại, chưa rõ các lực lượng nào dự kiến sẽ được mời đến Hội nghị Sotchi.

(AFP) - Pháp : Điều tra vụ Nexa bán phần mềm điện tử giúp Ai Cập đàn áp đối lập. Theo hai tổ chức bảo vệ nhân quyền Pháp, FIDH và LDH, hôm nay 23/12/2917, cơ quan công tố Paris vừa quyết định mở điều tra về vụ công ty tin học Nexa Technology bán các phần mền kiểm soát điện tử, có thể được chính quyền Ai Cập của tướng Al-Sissi và Libya thời Kadhafi sử dụng để bắt bớ đối lập. FIDH và LDH cáo buộc chính quyền Ai Cập đã sử dụng phần mềm mang tên « Cerebro » - có giá 10 triệu euro - trái với mục tiêu chính thức được đặt mua, là theo dõi lực lượng Huynh Đệ Hồi Giáo. Theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền Ai Cập, « hơn 40.000 nhà hoạt động chính trị đã bị bắt bớ dưới thời Sissi ».

AFP) – « Hộp báo động » : Phương tiện mới bảo vệ người tị nạn Rohingya. Hơn 650.000 người Rohingya Miến Điện đang tị nạn tại nước láng giềng Bangladesh từ tháng 8/2017. Rất nhiều người trong số họ đã trở thành nạn nhân của các băng đảng buôn người, chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Hiệp hội địa phương Moonlight Development Society có sáng kiến phân phát « hộp báo động », có kích cỡ một bao diêm. Khi cần người bị tấn công chỉ cần ấn nút, hộp sẽ rú lên như còi báo động, để người gần đó ứng cứu. Hiện tại khoảng 1.000 hộp này đã được phát. Nỗ lực đáng quý nói trên hiện vẫn chỉ là muối bỏ biển so với con số những người có nguy cơ bị tấn công. Từ đây đến tháng tới, tổ chức phi chính phủ Bangladesh dự kiến sẽ mở rộng sáng kiến này sang trại Kutupalong, đươc coi là trại tị nạn lớn nhất thế giới.

(AFP) – FBI đặt một mạng lưới mafia hoạt động từ thời Liên Xô trong tầm ngắm. Hôm qua, nhóm mafia Vory v Zakone (tạm dịch là “Ăn cắp theo luật pháp”) chính thức bị chính quyền Mỹ xếp vào danh sách “tổ chức tội phạm quốc tế”. Mọi hoạt động buôn bán với tổ chức nói trên bị cấm. Tổ chức Vory v Zakone ra đời trong các trại tập trung của Liên Xô trước đây, đã lan ra các nước châu Âu trong những năm 1990. Thành viên của tổ chức này nổi tiếng với các hình xăm trên da, và nhiều qui định đặc biệt nghiêm khắc.

(AFP) – Tổng thống Pháp đón Noel với các binh sĩ tại Niger. Hôm qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đón Noel trước giờ, với hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng triển khai tại Niger, chống các nhóm thánh chiến Hồi Giáo.

(AFP) – Người tị nạn vào châu Âu sẽ tăng gấp ba, nếu không hãm lại đà hâm nóng Trái đất. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Science hôm thứ Năm vừa qua dự báo số lượng người tị nạn tại châu Âu sẽ tăng gấp ba lần từ nay đến cuối thế kỷ, nếu Trái đất tiếp tục bị hâm nóng với tốc độ hiện nay. Theo dự báo của các nhà khoa học, Trái đất sẽ nóng lên từ 2,6 đến 4,8°C từ nay đến cuối thế kỷ 21, thay vì 2°C theo mục tiêu của thỏa thuận Paris 2015 của cộng đồng quốc tế.

(AFP) - Một cựu binh Hải Quân Mỹ bị bắt vì âm mưu khủng bố. Nhân vật này bị Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI bắt vào hôm qua vì định tiến hành khủng bố theo cách của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo nhắm vào « Pier 39 », một biểu tượng du lịch của San Francisco trong dịp lễ Giáng Sinh. Nghi phạm là Everitt Aaron Jameson, hiện là tài xế xe tải 26 tuổi, có nguy cơ lĩnh án 20 năm tù. Nghi phạm khai với cảnh sát ý định sử dụng chất nổ và « sẵn sàng chết » để tấn công vào đám động thường đến khu cầu tầu này trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 25/12.

(AFP) - Chuyến bay đầu tiên đưa 162 người tị nạn từ Libya sang Ý. Theo thông báo hôm qua của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và chính phủ Ý, đây là những người « dễ bị tổn thương » nằm trong những trại dành cho người nhập cư ở Libya. Có mặt tại sân bay đón những người tị nạn này, thủ tướng Ý, đánh giá đây là « một ngày lịch sử » vì lần đầu tiên một hành lang nhân đạo đã được mở từ Libya sang châu Âu. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đang tìm chỗ cho 1.300 di dân đến từ Libya từ giờ đến cuối tháng 03/2018.

(AFP) - Tân lãnh đạo Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc là người Mỹ. Bà Henrietta Fore, 69 tuổi, là phụ nữ đầu tiên điều hành cơ quan Phát Triển Quốc Tế của Mỹ (USAID), đã được bổ nhiệm đứng đầu UNICEF vào hôm qua, vì theo phát ngôn viên của Quỹ, bà Henrietta Fore có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công và tư tại Hoa Kỳ, cũng như trong các tổ chức phi chính phủ. Bà Fore thay thế ông Anthony Lake, điều hành UNICEF từ năm 2010.