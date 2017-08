(AFP) - Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng chưa từng có từ 11 năm nay. Chính phủ Nhật Bản ngày 14/08 vừa công bố số liệu sơ bộ cho thấy GDP quý II/2017 tăng 1% so với quý I, và 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng vượt bậc này là do nhu cầu tiêu thụ nội địa của người dân Nhật Bản tăng mạnh trở lại. Đầu tư tăng gần 10% so với quý II/2016, dấu hiệu cho thấy sự lạc quan của giới doanh nghiệp.

(AFP) – Lũ lụt ở Ấn Độ, Nepal và Bangladesh : ít nhất 175 người chết. Hôm qua 13/08/2017, nhà chức trách ba nước thông báo lũ lụt và lở đất đã khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán trong ba ngày qua. Riêng tại Ấn Độ, chỉ trong ngày hôm qua, ít nhất 46 người thiệt mạng, 20.000 người phải trú tạm trong các lán trại được dựng khẩn cấp ở Assam, miền đông bắc nước này. Nhiều tuyến đường sắt bị ngập trong nước.

(AFP) – Quốc hội Iran giới hạn luật tử hình tội phạm ma túy. Việc Quốc hội thông qua luật sửa đổi ngày 13/08/2017 giúp nhiều người phạm tội buôn bán ma túy thoát khỏi cái chết. Hiện tại, Iran có 5.300 người bị kết án tử hình và đang chờ thi hành án. Dự luật còn phải được Hội Đồng Bảo Vệ Hiến Pháp Iran chấp thuận. Theo tổ chức nhân quyền Amnesty International, năm 2016, Iran là một trong 5 quốc gia tử hình nhiều nhất. Đa phần các tử tù bị treo cổ vì tội buôn bán ma túy.

(AFP) – Lãnh đạo đối lập Venezuela phản đối mọi đe dọa quân sự từ nước ngoài. Tuyên bố được đưa ra hôm qua, 13/08/2017, hai ngày sau khi tổng thống Mỹ nêu khả năng “can thiệp quân sự” chống chính quyền Venezuela, bị cáo buộc gây ra cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ 4 tháng nay, khiến 125 người chết. Trong khi đó, chính quyền Caracas thông báo bắt 18 người, bao gồm quân nhân và dân thường, bị cáo buộc tấn công vào một căn cứ quân sự hôm 6/8.