(AFP) - Trận Marawi : Quân đội Philippines gia tăng nỗ lực. Hôm nay, 17/06/2017, quân đội Philippines tăng thêm hỏa lực để cố đánh bật các chiến binh Hồi Giáo còn cố thủ tại một số khu của thành phố Marawi, miền nam Philippines, nơi mà các trận giao tranh từ gần một tháng qua đã khiến hơn 300 người chết. Quân đội Philippines nay sử dụng cả trực thăng tấn công MG520 và máy bay tiêm kích FA50, đồng thời gởi thêm 400 quân tăng viện đến Marawi, bị hàng trăm phiến quân chiếm giữ từ ngày 23/05.

(AFP) – Đài Bắc phản đối việc sinh viên Đài Loan không được dự hội nghị Liên Hiệp Quốc. Đài Loan hôm qua 16/06/2017 kịch liệt phản đối LHQ sau khi ba sinh viên và một giáo sư từ Đài Bắc bị ngăn cản không cho tham dự họp Hội đồng Nhân quyền tại Genève, vì hộ chiếu của họ không được định chế này công nhận. Theo trang web tiếng Hoa UP Media, các nhân viên an ninh khẳng định Đài Loan « không phải là một quốc gia », cần phải có giấy tờ do Trung Quốc cấp. Vụ này khiến bộ Ngoại Giao Đài Loan phẫn nộ : « Liên Hiệp Quốc nói rằng tôn trọng tự do cho mọi người bất kể chủng tộc, quốc tịch và chính kiến, nhưng lại phục vụ mục tiêu chính trị của một Nhà nước thành viên ».

(AFP) - Mỹ tha bổng một cảnh sát giết người lái xe da đen. Viên cảnh sát Mỹ đã bắn chết một người da đen trong xe, trước mặt vợ con, một cảnh gây sốc được quay trực tiếp, đã được tha bổng hôm qua, 16/06/2017, gây phẫn nộ cho gia đình nạn nhân. Viên cảnh sát Yanez, 29 tuổi, đã bắn chết Philando Castile, 32 tuổi, khi kiểm tra xe ở Saint Paul, miền bắc Hoa Kỳ ngày 06/07/2016.

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ hủy công du để lo khủng hoảng vùng Vịnh. Theo thông báo của bộ Ngoại Giao Mỹ hôm qua, 16/06/2017, ngoại trưởng Rex Tillerson đã hủy việc tham dự cuộc họp của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ tại Mêhicô, để ở lại Washington tập trung giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh. Ả Rập Xê Út, Liên Hiệp các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, Ai Cập và các nước Ả Rập khác ngày 05/06 vừa qua đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Qatar, cáo buộc quốc gia này « yểm trợ khủng bố ». Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cũng đã đến Ả Rập Xê Út để cố tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.