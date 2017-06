(Newsweek) - Nga và Trung Quốc lập « lộ trình » quân sự chung 2017-2020. Sau cuộc họp tại Kazakhstan ngày 07/06/2017, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc cho biết, sau thành công của đợt tập trận Nga-Trung tại Biển Đông vào tháng 09/2016, hai nước sẽ lên kế hoạch các sự kiện quân sự có quy mô « lớn » và « quan trọng », song không nêu chi tiết.

(AFP) - Trung Quốc : Bắt 20 nhân viên Apple do bán thông tin khách hàng. Theo thông báo của tỉnh Chiết Giang (Zhejiang), ngày 08/06/2017, vào cuối tuần trước, 22 người trong đó có 20 nhân viên tập đoàn tin học Apple đã bị bắt ở nhiều tỉnh, với tội danh xâm phạm đời tư công dân, đánh cắp hoặc tàng trữ các thông tin cá nhân. Các nghi can đã sử dụng hệ thống tin học của Apple để thu thập và bán thông tin, với tổng số tiền 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,5 triệu euro). Công an Trung Quốc không cho biết nạn nhân là khách hàng Trung Quốc hay ngoại quốc.

(Reuters) – Philippines sắp giải tán được phiến quân Hồi giáo ở Marawi. Ngày 07/06/2017, một giới chức quân đội Philippines thông báo căn cứ hậu cần của chiến binh Hồi Giáo đã bị phá vỡ. Tuy nhiên lực lượng này vẫn còn khả năng kháng cự. Phiến quân vẫn còn bắt làm con tin khoảng 100 thường dân. Từ ngày 23/05/2017 quân đội Philippnes mở chiến dịch truy diệt nhóm khủng bố Maute - ủng hộ tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo - ở Marawi, thuộc đảo Mindanao, miền nam nước này.

(AFP) – Miến Điện tìm thấy mảnh vỡ và xác nạn nhân vụ tai nạn máy bay quân sự. Một ngày sau tai nạn máy bay, quân đội Miến Điện ngày 08/06/2017 vớt được 29 thi thể ở ngoài khơi biển Adaman, miền tây nam nước này, tìm thấy bánh xe của chiếc máy bay bị nạn cùng nhiều hành lý, áo phao. Chính quyền huy động 9 chiếc tàu, ba chiếc máy bay quân sự để tìm kiếm xác máy bay "mất tích". Các giới chức điều tra chưa xác nhận trong số 122 hành khách và phi hành đoàn, có ai còn sống sót.

(AFP) - Hòa đàm về Syria tại Kazakhstan bị hoãn vô thời hạn. Theo dự kiến, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra ngày 12 và 13/06/2017 tại thủ đô Astana. Trong vài tuần tới, đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tiếp tục các buổi làm việc tại thủ đô của từng nước, ở cấp chuyên gia, theo Kazakhstan.

(AFP) – Tòa đại sứ Mỹ ở Kiev bị gài bom. Cảnh sát Ukraina sáng ngày 08/06/2017 cho biết một quả bom đã phát nổ gần sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev. Vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ tối đêm hôm trước. Không ai bị thương và cũng không có thiệt hại về vật chất. Đại sứ Mỹ tại Ukraina cho biết cơ quan này vẫn hoạt động bình thường. Cảnh sát Ukraina cho mở điều tra về "hành vi khủng bố".

(AFP) -Tổng thống Mỹ chỉ định lãnh đạo mới FBI. Một ngày trước cuộc điều trần của cựu giám đốc Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ James Comey, tổng thống Donald Trump hôm 07/06/2017 chỉ định luật gia Christopher Wray, 50 tuổi, vào chức vụ lãnh đạo FBI. Nhân vật này từng phục vụ dưới thời cựu tổng thống George W. Bush. Trong thời gian 2003-2005, ông Wray điều hành một bộ phận trong bộ Tư Pháp Mỹ và là cấp dưới của ông James Comey. Trước khi thực sự điều hành hơn 3.000 nhân viên FBI, Christopher Wray phải được Thượng Viện chấp thuận.

(AFP) - Phát hiện thủy tổ của loài người, hơn 300.000 năm tuổi. Tạp chí khoa học Nature ngày 07/06/2017 đưa ra kết luận : thủy tổ của loài người đã xuất hiện trên trái đất cách nay đến 300.000 năm, nhiều hơn 100.000 năm so với nghiên cứu trước đây. Chiếc nôi của nhân loại không chỉ giới hạn ở nam và đông châu Phi, mà còn được mở rộng sang tận khu vực tây bắc châu Phi. Kết luận được đưa ra sau khi các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều vết tích tại lãnh thổ Maroc hiện nay.

(AFP) – Ariana Grande tiếp tục vòng lưu diễn, bị gián đoạn vì khủng bố Manchester. Ngày 07/06/2017, ca sĩ người Mỹ này đã trình diễn tại Paris và hâm nóng bầu không khí sân vận động Bercy. Trước đó, cô đã phải hủy nhiều chuyến lưu diễn. Tuy nhiên, Ariana Grande sẽ không lỡ hẹn với khán giả ở thành phố Lyon vào ngày mai 09/06/2017, trước khi lên đường tới Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Brazil và Philippines.

(BFMTV) - Bầu Quốc Hội Pháp : Đảng Cộng Hòa Tiến Bước có thể thắng lớn. Đảng của tổng thống Emmanuel Macron có thể giành được « hơn 400 trên 577 ghế », theo thông tin được chính tổng thống chia sẻ với người thân cận và được tờ báo trào phúng Canard Enchainé tiết lộ ngày 07/06/2017. Kết quả các cuộc thăm dò, được công bố vào tuần trước, đều đồng loạt cho rằng đảng Cộng Hòa Tiến Bước dẫn đầu hai vòng bỏ phiếu ngày 11 và 18/06 tới đây.