(AFP) - ASEAN: Manila muốn đón nhận Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ. Tổng thống Philipppines Duterte hôm qua, 16/05, tuyên bố ông sẽ thúc đẩy Hiệp hội ASEAN đón nhận hai nước trên, bất kể vị trị địa lý. Trả lời báo chí tại Davao, ông Duterte cho biết : « Họ muốn vào ASEAN và bây giờ Philippines làm chủ tịch, họ muốn tôi bảo trợ việc họ vào và tôi đã trả lời ‘Được, tại sao không’ ». Ông Duterte giải thích lãnh đạo hai nước đã nói với ông nguyện vọng gia nhập khi tham dự thượng đỉnh về kế hoạch Một Vành Đai Một Con Đường ở Trung Quốc cuối tuần qua.

(AFP) - Lào kết án tù nặng ba nhà đối lập. Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền hôm 16 /05 cho biết ba nhà hoạt động đối lập với chế độ Cộng Sản Lào đã bị kết án tù nặng từ 12 đến 20 năm tù, với một bản án rất mù mờ. Ba nhà hoạt động Somphone Phimmasone, Soukan Chaithad và Lodkham Thammavong, lần lượt phải nhận các bản án 20, 18 và 12 năm tù, vì chỉ trích chính quyền. Ba bị cáo làm việc tại Thái Lan. Họ được biết đến như những người đã công khai chỉ trích chính quyền Lào tham nhũng và đã từng tham gia vào các cuộc biểu tình trước sứ quán Lào tại Bangkok.

(AFP) - Thái Lan sắp ra thêm luật thắt chặt quản lý thông tin. Nhà cầm quyền quân sự Thái Lan vừa thông báo chuẩn bị ra luật tin học, theo đó chính quyền có thể truy cập bất kỳ máy tính nào trong trường hợp « khẩn cấp ». Dự luật đề cập đến việc lập ra một « Ủy ban an ninh mạng quốc gia », do tướng Prayut Chan-O-Cha lãnh đạo. Ủy ban này được phép truy cập vào tất cả các máy tính của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào chỉ bằng một giấy phép của tư pháp. Trong trường hợp khẩn cấp, chính quyền thậm chí có thể bỏ qua cả giấy phép trên.

(AFP) - Lực lượng Irak chiếm lại gần 90% Tây Mossoul từ Daech. Theo nhiều quan chức Irak ngày 16/05, tổ chức thánh chiến này hiện chỉ còn kiểm soát khoảng 10% diện tích bên hữu ngạn sông Tigre, và đang trên đà thất thủ tại thành phố lớn thứ hai của nước này. Quân đội Irak, được liên quân quốc tế chống khủng bố do Hoa Kỳ chỉ huy, đã tung chiến dịch truy đuổi Daech khỏi thủ phủ của tổ chức này, từ ngày 17/10/2016. Cuối tháng 01/2017, quân đội Irak đã chiếm lại được khu vực phía đông thành phố Mossoul.

(AFP) - Tổng thống Venezuela duy trì tình trạng khẩn cấp trong lúc biểu tình kéo dài. Trong một sắc lệnh công bố hôm qua, 16/05, tổng thống Maduro một lần nữa kéo dài tình trạng khẩn cấp ban hành từ ngày 16/01/2017. Đây là lần thứ 7 mà tình trạng khẩn cấp được triển hạn thêm 60 ngày nữa, cho phép tổng thống đưa ra những biện pháp đặc biệt để « bảo đảm an ninh quốc gia, chống lại những hành động gây bất ổn định… ». Trước mắt cảnh sát có thể thẳng tay đàn áp biểu tình, vốn kéo dài từ 6 tuần lễ nay, với 42 người thiệt mạng. Hôm qua đã có thêm 3 người bị bắn trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Caracas. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp vào hôm nay, 17/05, để thảo luận về tình hình Venezuela. Hoa Kỳ yêu cầu họp kín ngay vào buổi sáng, giờ New York.