(AFP) – Hàn Quốc cho hồi hương hài cốt MIA Trung Quốc. Bất chấp quan hệ căng thẳng giữa hai nước vì hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc, Seoul hôm 22/03/2017 đã tổ chức lễ chuyển giao cho Bắc Kinh hài cốt 28 lính Trung Quốc thiệt mạng trong Chiến Tranh Triều Tiên 1950-53. Trung Quốc đã cho hàng triệu binh sĩ sang giúp Bắc Triều Tiên chống liên quân Liên Hiệp Quốc và Hàn Quốc. Khoảng 180.000 lính Trung Quốc bị chết. Kể từ khi hai quốc gia đạt được thoả thuận, đã có 569 hài cốt lính Trung Quốc được hồi hương.

(AFP) - Trung Quốc và Ấn Độ hạn chế đáng kể số đề án nhà máy điện than. Theo báo cáo công bố ngày 22/03/2017 của CoalSwarm, Greenpeace và Sierra Club, năm 2016 tại Trung Quốc, số đề án trong giai đoạn tiền xây dựng đã giảm 48%, so với 2015, số đề án mới giai đoạn khởi đầu giảm 62% và giấy phép mới giảm đến 85%. Nhìn chung, từ 2006 đến 2016, Ấn Độ và Trung Quốc đã xây dựng 86% nhà máy nhiệt điện mới chạy bằng than trên thế giới. Sau Thỏa thuận Khí Hậu Paris, các tổ chức bảo vệ môi trường hy vọng xu thế này sẽ tiếp tục.

(AFP) - Vụ scandal quỹ 1MDB : Hoa Kỳ sẽ truy tố một doanh nhân. Theo tờ The Wall Street Journal hôm nay, 22/03/2017, nhà chức trách Mỹ dự định truy tố hình sự ông Low Teak Jho, một nhà doanh nghiệp Malaysia, bị nghi dính líu đến vụ tai tiếng tham nhũng của quỹ đầu nhà nước 1MDB, vụ đã khiến thủ tướng Najib Razak bị mất uy tín. Ông Rajak là người bạn của gia đình ông Low Teak Jho.

(AFP) - Mở lại hầm mộ Chúa Giêsu. Chín tháng sau khi được tu sửa, hầm mộ mà theo truyền thuyết là nơi mà Chúa Giêsu được mai táng đã được khánh thành lại trong một buổi lễ tại nhà thờ Thánh Mộ ở Jerusalem. Bắt đầu từ tháng 05/2016, công trình tu bổ là nhằm củng cố các cấu trúc của hầm mộ Chúa Giêsu và làm cho hầm mộ này trở lại nguyên trạng lúc đầu.

(AFP) - Liên minh chống thánh chiến họp tại Washington. Ngoại trưởng 68 nước thành viên trong Liên minh chống thánh chiến họp vào hôm nay 22/03/201. Đây là lần đầu tiên có cuộc họp ở cấp này từ năm 2014. Ngoài việc điểm lại tình hình trên hiện trường Syria và Irak, mục tiêu cuộc họp còn là tìm hiểu rõ ràng hơn quan điểm của chính quyền mới ở Mỹ. Chiến lược của Nhà Trắng hiện nay vẫn còn khá mơ hồ.

(AFP) - Tổng thống Mỹ sẽ tham dự thượng đỉnh NATO để trấn an đồng minh. Thông cáo của Nhà Trắng tối qua, 21/03/2017, khẳng định : « Tổng thống (Mỹ) rất nôn nóng được gặp các đối tác NATO để nói lên cam kết của Mỹ và thảo luận những vấn đề then chốt của tổ chức, đặc biệt là việc chia sẻ trách nhiệm và vai trò của NATO trong cuộc chiến chống khủng bố ». Vài giờ trước đó, bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo ngoại trưởng Tillerson sẽ không dự cuộc họp các ngoại trưởng NATO vào tháng Tư. Bộ ngoại giao Mỹ đã trấn an, dù sao ông Tillerson cũng sẽ gặp các đồng nhiệm NATO trong cuộc họp các thành viên Liên minh chống Daech vào hôm nay tại Washington.