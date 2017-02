(Reuters) - Đức khám nhà bốn giáo sĩ Hồi Giáo bị nghi làm gián điệp cho Ankara. Theo cơ quan công tố liên bang Đức, hôm nay, 15/02/2017, bốn giáo sĩ bị tình nghi hành động theo lệnh của cơ quan phụ trách các vấn đề tôn giáo của Thổ Nhĩ Kỳ, điều tra về những người đối lập Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động trong phong trào của ông Gullen, hiện lưu vong tại Mỹ. Bốn nghi phạm nói trên thuộc Ditib, một hiệp hội Hồi Giáo có vai trò đưa giáo sĩ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Đức. Thông báo của cơ quan công tố Đức khuyến cáo hiệp hội này nên giữ khoảng cách với chính quyền Ankara.

(AFP) - Hội Đồng Toàn Châu Âu tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ đang « trên con đường nguy hiểm ». Báo cáo của Hội Đồng Toàn Châu Âu lên án mạnh mẽ Ankara, đang bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Ủy viên nhân quyền của Hội Đồng Toàn Châu Âu, Nils Muiznieks, khẳng định « âm mưu đảo chính và đe dọa khủng bố đối với Thổ Nhĩ Kỳ không thể là các lý do để biện minh cho việc xâm phạm nghiêm trọng các quyền tự do thông tin và nguyên tắc Nhà nước pháp quyền ». Sau khi Ankara ban hành tình trạng khẩn cấp, đã có 158 phương tiện truyền thông bị đóng cửa, 151 nhà báo bị giam cầm.

(AP) - Thêm một cựu lãnh đạo bị kết án tù về tham nhũng tại Trung Quốc. Đó là nguyên lãnh đạo đảng tỉnh Hồ Bắc, tỉnh miền bắc Trung Quốc. Ông Chu Bổn Thuận (Zhu Benshun) bị phạt 15 năm tù theo một phán quyết hôm nay, 15/02, do đã cùng với người thân biển thủ số tiền tương đương gần 6 triệu euro.

(AFP) – Tân Cương : Bạo động khiến 8 người chết. Theo chính quyền Trung Quốc, một vụ tấn công bằng dao đã bất ngờ xảy ra tối thứ Ba, 13/02, trong một cuộc tụ họp đông người, thuộc khu tự trị Tân Cương, của người Duy Ngô Nhĩ 5 người bị đâm chết, khoảng 10 người khác bị thương. Công an Trung Quốc thông báo bắn hạ ba nghi phạm. Người phát ngôn Đại Hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới lo ngại chính quyền Trung Quốc lấy cớ vụ này để gia tăng đàn áp.

(AFP) - LHQ lo thường dân bị kẹt tại Mossul, Irak. Từ nhiều tuần nay, khoảng 750 nghìn dân thường bị kẹt ở khu tây thành phố Mossul do Daech kiểm soát, đang bị quân đội Irak bao vây. Người điều phối chương trình nhân đạo của Liên Hiệp Quốc ở Irak, hôm nay 15/02, thông báo là các điều kiện sống tại khu này đang xấu đi nhanh chóng. Người điều phối của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết nhiều trại tạm cư và điểm đón tiếp đang được khẩn trương xây dựng tại phía nam Mossul để đón người tị nạn, ước tính sẽ là khoảng 250.000 trong những ngày tới.

(AFP) - Cầu thủ bóng đá có nhiều nguy cơ bị bệnh về não. Nghiên cứu được công bố hôm nay trên tạp chí y khoa Acta Neuropathologica chỉ ra là Hội chứng chấn thương mãn tính ở não (Chronic Traumatic Encephalopathy) xảy ra nhiều ở cầu thủ bóng đá, do đầu thường xuyên bị chấn động do tiếp xúc liên tục với bóng ở cường độ tương đối mạnh. Nghiên cứu được tiến hành với 14 cựu cầu thủ, bị chấn thương và điều dưỡng tại Anh trong thời gian từ 1980 đến 2010. Bác sĩ Helen Ling, viện thần kinh học đại học College Luân Đôn, kêu gọi tiến hành nghiên cứu trên quy mô lớn, để xác định khẩn cấp các nguy cơ đối với cầu thủ bóng đá.

(AFP) - Pháp : Truy tố ba người về tội âm mưu khủng bố. Tại Pháp, ba người bị bắt giữ ở miền Nam vào tuần trước do bị tình nghi chuẩn bị tiến hành khủng bố, đã bị truy tố hôm qua, 14/02/2017. Thomas Sauret, 20 tuổi và người bạn gái 16 tuổi Sarah, cả hai vừa mới cải đạo Hồi, và Malik Hammami, 33 tuổi, bị truy tố với tội danh tham gia một tổ chức khủng bố cùng với tội sản xuất và tàng trữ chất nổ. Các nhà điều tra nghi là Thomas Sauret muốn tiến hành một vụ khủng bố tự sát ở Pháp, còn nguời bạn gái dự trù sẽ đến vùng Irak-Syria ngay trước vụ khủng bố. Tuy nhiên, hiện giờ chưa có yếu tố nào cho thấy là dự tính của họ có sự chỉ đạo từ Syria.

(AFP) - Tổng thống Venezuela đòi Mỹ xin lỗi. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua, 14/02/2017, đã đòi Hoa Kỳ xin lỗi và hủy bỏ các biện pháp trừng phạt phó tổng thống Venezuela về tội buôn lậu ma túy. Đây là khủng hoảng ngoại giao đầu tiên giữa Caracas với Mỹ kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống. Hôm qua, phó tổng thống Tareck El Aissami cũng đã lên án các biện pháp trừng phạt trừng phạt của Hoa Kỳ đối với ông, đã được bộ Tài Chính Mỹ ban hành sau nhiều năm điều tra về đường dây buôn ma túy vào Hoa Kỳ.