(AFP) - Philippines : Động đất mạnh 6,5 độ richter. Động đất đã nổ ra tối qua, 10/02/2017, tại thành phố ven biển Surigao, của đảo Mondanao đã làm ít nhất 6 người chết và hơn 100 người bị thương. Nhiều khu dân cư và công trình xây dựng bị thiệt hại nặng nề. Hôm nay lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất. Lo sợ động đất có thể gây ra sóng thần, hàng nghìn người dân trong vùng đã tìm cách sơ tán lên những vị trí cao.

(AFP) - Hàn Quốc : Biểu tình chống và ủng hộ tổng thống cùng lúc. Hôm nay 11/02/2017, hơn 500.000 người tại Seoul đã xuống đường tham gia biểu tính chống tổng thống Park Geun Hy, và khoảng 50.000 ủng hộ bà Park. Trong lúc này, Tòa Bảo Hiến tại Seoul đang xem xét khả năng có thông qua quyết định của Quốc Hội phế truất tổng thống Park Geun Hye đưa ra hồi tháng 12 vừa qua, vì vụ bên bối quân sư lạm dụng quyền hành.

(Reuters) - 2016 : Pháp vẫn là điểm du lịch số 1 thế giới. Số lượng du khách nước ngoài vào Pháp đã giảm xuống còn từ 82,5 đến 83 triệu người trong năm 2016, thấp hơn nhiều so với kỷ lục 85 triệu người năm 2015. Theo ngoại trưởng Pháp, con số tuy ít nhưng vẫn đáng mừng, vì cho thấy sức đề kháng tốt của đất nước trong bối cảnh bị các vụ khủng bố tháng 11/2015 ở Paris và thị xã Saint-Denis, và ngày 14/7/2016 tại Nice. Số liệu của năm 2016 cũng cho phép Pháp duy trì ngôi đứng đầu thế giới.

(AFP) - Nhóm khủng bố bị bắt ở Montpellier âm mưu tấn công tại vùng Paris. Ngày 11/02/2017, bốn nghi can bị lực lượng chống khủng bố câu lưu hôm qua tiếp tục bị tạm giam. Theo các nguồn thạo tin, nhóm này có ý định tấn công vào một hộp đêm ở thành phố Orange (miền nam Pháp) hay vào một địa điểm du lịch vùng Paris. Bị theo dõi từ trước, nhưng đến hôm qua, các nghi can mới bị bắt giữ sau khi bị phát hiện đã mua nước oxy và chất acetone, hai thành phần trong loại chất nổ TATP, từng được dùng trong các cuộc tấn công do Daech thực hiện tại Paris tháng 11/2015 và Bruxelles, tháng 03/2016. Tại nhà một nghi can, cảnh sát đã phát hiện 70g TATP.