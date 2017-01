(AFP) - Chế độ Bắc Triều Tiên “sắp đến hồi kết”. Trên đây là tuyên bố ông Thae Yong Ho, tham tán thứ nhất sứ quán Bắc Triều Tiên tại Luân Đôn, đào thoát sang Hàn Quốc, trong cuộc họp báo ngày 26/01/2017 tại Seoul. Ông cho rằng chế độ Bình Nhưỡng tất yếu sẽ sụp đổ trong nay mai, vì càng ngày càng có nhiều người quay lưng lại. Thae Yong Ho là một trong số quan chức ngoại giao cao cấp của Bắc Triều Tiên đào thoát trong những năm gần đây.



(Reuters) – Mỹ - Hàn tập trận. Theo Reuters, kể từ 15/01 đến 03/02/2017, tại khu trượt tuyết nổi tiếng ở Pyeongchang, cách thủ đô Seoul khoảng 180 km về phía đông, diễn ra cuộc tập trận của thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc trong điều kiện nhiệt độ dưới 0°C. Mục tiêu của cuộc tập trận, với khoảng 300 quân nhân tham dự, là để « tăng cường tinh thần đồng đội và tình hữu nghị giữa hai quân đội », và cũng để « tăng cường năng lực chiến đấu, nếu chiến tranh xảy ra », theo một chỉ huy Mỹ.



(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ dọa hủy thỏa thuận về nhập cư với châu Âu. Sau khi Tòa Án Tối Cao Hy Lạp từ chối cho dẫn độ các quân nhân tham gia đảo chính ngày 15/07/2016, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/01/2017 tuyên bố sẽ xét các biện pháp trả đũa, kể cả hủy bỏ thỏa thuận tiếp nhận trở lại người tị nạn « bất hợp pháp » sang châu Âu qua ngả Hy Lạp. Quan điểm của Hy Lạp là, cho dù tám quân nhân nói trên là có tội, việc cho dẫn độ họ là không được phép, bởi tính mạng những người này có thể bị đe dọa tại Thổ Nhĩ Kỳ.



(AFP) - Châu Âu áp dụng biện pháp thuế mới chống thép Trung Quốc. Hôm nay, 27/01, Ủy Ban Châu Âu ra thông cáo đã thiết lập các biện pháp chống trợ giá mới đối với các mặt hàng thép, từ Trung Quốc và cả từ Đài Loan. Kể từ nay, các ống thép không gỉ đến từ Trung Quốc sẽ bị đánh thuế từ 30,7% đến 64,9%. Các sản phẩm từ Đài Loan bị đánh thuế từ 5% đến hơn 12%. Theo EU, tổng cộng, 39 biện pháp chống trợ giá đã được thiết lập đối với mặt hàng thép, trong đó 17 biện pháp là nhằm vào Trung Quốc.



(AFP) - Biểu tình ủng hộ Donald Trump. Bị tấn công từ nhiều phía, tân tổng thống Mỹ kỳ vọng vào một phong trào phụ nữ bảo thủ. Giới hoạt động chống phá thai cho biết sẽ tràn ngập thủ đô Washington hôm nay, 27/01/2017 để ủng hộ lãnh đạo Donald Trump. Tân tổng thống Mỹ một mặt dự đoán sẽ có từ 300.000 đến 600.000 người biểu tình ủng hộ, đông hơn cuộc xuống đường chống Trump ngày 20/01, mặt khác lên án truyền thông thiên vị không đưa tin. Cuộc tuần hành « Tiến bước cho cuộc sống » nhằm đánh dấu ngày được xem là « tang tóc ». Vào năm 1973, Tối Cao Pháp Viện Mỹ thông qua luật cho phép phá thai.



(AFP) - Trump ích kỷ là một thách thức của châu Âu. Chính quyền Trump là một « thách thức » đối với Liên Hiệp Châu Âu, nhất là trong lãnh vực thương mại. Trên đây là tuyên bố của tổng thống Pháp François Hollande ngày 27/01/2017, nhân chuyến công du Berlin để gặp thủ tướng Đức Angela Merkel. Vì Donald Trump « xem quyền lợi nước Mỹ trước đã », do vậy Châu Âu phải chuẩn bị bảo vệ quyền lợi thương mại của châu Âu và chính sách xử lý các vấn đề trên thế giới, tổng thống Pháp khuyến cáo. Thủ tướng Đức cũng có cùng phân tích : Phải bảo vệ xã hội tự do và tự do mậu dịch.