Reuters - Bắc Kinh tiếp tục báo động đỏ về khói mù ô nhiễm. Hôm nay 04/01/2017, là ngày thứ hai liên tiếp mà ô nhiễm tại Bắc Kinh ở mức cao nhất. Một số trục lộ trong thành phố và vùng lân cận đã bị đóng cửa. Đài khí tượng cảnh báo tại một số nơi tầm nhìn chỉ độ 50 mét, nhiều phi trường phải đình chỉ bay. Hiện có 2000 du khách bị kẹt trên tàu gần cảng Thiên Tân (Tianjin). Sương mù dầy đặc khiến họ không cập bến được. Tại tỉnh Hà Bắc (Hebei), tất cả các nhà máy luyện thép đều bị đóng cửa.

Reuters - Cựu thị trưởng Thiên Tân (Tianjin) bị truy tố về tội tham nhũng. Cựu thị trưởng, 63 tuổi, đã bị điều tra vào tháng 9/2016. Theo Ủy Ban Kỷ Luật Đảng, ông Huang đã có phát biểu « huênh hoang về đường lối của chính phủ, ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong đảng ». Ngoài ra ông còn bị tố cáo nhận quà cáp, đi du lịch với những người thân cận, tạo việc làm cho bạn bè để củng cố vị thế…. Ông Huang còn bị tố cáo mê tín dị đoan. Vấn đề là Ủy Ban Kỷ Luật Đảng không hề đề cập đến vụ nổ năm 2015 làm 170 người chết.



AFP - Miến Điện bác bỏ cáo buộc diệt chủng người Rohingya. Một ủy ban của chính phủ Miến Điện hôm nay, 04/01/2017, đã bác bỏ cáo buộc rằng đang diễn một cuộc diệt chủng nhắm vào người Rohingya, sắc dân theo Hồi Giáo. Từ tháng 10 đến nay, khoảng 50 ngàn người Rohingya đã chạy lánh nạn khi quân đội Miến Điện mở chiến dịch trả đũa vụ tấn công của các nhóm vũ trang vào các đồn biên phòng ở vùng đông bắc nước này. Những người Rohingya chạy sang Bangladesh tị nạn đã kể lại nhiều hành động tàn bạo của quân đội Miến Điện: hãm hiếp tập thể, giết người, tra tấn. Nhưng trong báo cáo đưa ra hôm nay, ủy ban do chính phủ lập ra kết luận không hề nhắc đến việc diệt chủng hoặc truy bức tôn giáo.



AFP - Thủy triều đen ở Malaysia và Singapore. Một lớp thủy triều đen gần 300 tấn dầu đã hình thành trong vùng biển của Malaysia và Singapore, sau vụ va chạm giữa hai tàu chở hàng tại một cảng của Malaysia hôm qua, 03/01/2017. Theo phía Singapore, 12 tàu chống ô nhiễm của hai nước đã được huy động để dọn lớp dầu ô nhiễm.



AFP - Philippines: Nhà tù tại miền Nam bị tấn công, gần 160 tù nhân bỏ trốn. Hôm nay 04/01/2017, khoảng 100 người thuộc nhánh ly khai của Mặt Trận Hồi Giáo Moro – MILF, đã tấn công nhà tù Kidapawan trên đảo Mindanao, cách thành phố Davao khoảng 50 cây số, một nhân viên an ninh bị thiệt mạng. Chính quyền địa phương đã mở cuộc truy lùng và cho biết có 6 tù nhân bị bắn chết. Nhà tù bị tấn công là một trường học cũ, nằm ở vùng rừng hẻo lánh. Trước vụ tấn công số tù nhân ở đây là 1.511 người. Phát ngôn viên Mặt trận MILF khẳng định không biết danh tánh những người tấn công nhà tù. Hiện nay Mặt trận bao gồm 10.000 chiến binh này đang '‘hưu chiến’'.



AFP- Thổ Nhĩ Kỳ : Đã xác định được danh tính thủ phạm khủng bố Istanbul. Hôm nay, 04/01/2017, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo đã xác định được thủ phạm vụ khủng bố đêm Giao thừa Tết Dương lịch vừa qua ở Istanbul, khiến 39 người chết, tuy nhiên, ông không nêu rõ danh tính. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đó có thể là người gốc Trung Á. Một phát ngôn viên cơ quan tình báo của Kirghizstan hôm nay cho AFP biết đang điều tra về khả năng một công dân nước họ có liên quan. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ này.



AFP - Brazil truy lùng cả trăm tù nhân chạy trốn. Chiến dịch truy lùng đã mở màn từ ngày 03/01/2017, nhắm vào cả trăm tù nhân trốn chạy khỏi hai nhà tù ở Manaus, phía bắc, sau vụ nổi dậy, ngay ngày đầu năm mới (01/01), làm 56 người chết. Theo thông báo mới nhất của chính quyền địa phương, trên số 184 tù nhân đào thoát, 54 người đã bị bắt lại.



AFP - Thiên tai năm 2016 gây thiệt hại nhân mạng ít hơn 2015. Theo thống kê của công ty bảo hiểm Munich Re của Đức, được công bố hôm nay, 04/01, các thiên tai trong năm 2016 đã gây thiệt hại tổng cộng 175 tỷ đô la trên thế giới, mức cao nhất từ năm 2012, nhưng gây ít thiệt hại nhân mạng hơn nhiều so với năm 2015, tức là chỉ khiến 8.700 người chết, so với mức 25.400 của năm 2015.



Reuters - Exxon Mobil ngừng liên hệ với ngoại trưởng Mỹ tương lai. Tập đoàn dầu khí Mỹ hôm qua, 03/01/2017, cho biết đã cắt đứt mọi liên hệ với ông Rex Tillerson, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn này, để tránh mọi xung đột lợi ích khi nhân vật này nhậm chức. Theo thỏa thuận giữa hai bên, các cổ phần Exxon Mobiel với tổng trị giá khoảng 2 triệu đôla, mà ông Tillerson sẽ nhận trong 10 năm tới, sẽ được chuyển đến một quỹ được quản lý một cách độc lập.