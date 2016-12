AFP - Indonesia : Một phi công bị đuổi việc vì dường như đã say rượu hoặc dùng ma túy. Hôm nay, 31/12/2016, hãng hàng không giá rẻ Citilink của Indnesia thông báo đã sa thải một phi công gây hoảng sợ cho hành khách trước khi cất cánh. Theo các hình ảnh do camera ghi lại, phi công Tekad Purna trước đó khi qua cổng kiểm tra an ninh ở sân bay Surabaya đã « chân nam đá chân xiêu », dường như là do đã uống rượu hoặc sử dụng ma túy. Khi nghe phi công nói lắp bắp vào micro, chẳng ai hiểu gì cả, hành khách đã hoảng sợ báo động. Hãng Citilink sau đó đã điều một phi công khác thay thế, nhưng nhiều hành khách không dám ở lại máy bay và hủy chuyến bay.

Reuters - « Lưới Trời » giúp Trung Quốc thu lại hơn 331 triệu đô la tham nhũng. Đây là kết quả của chiến dịch « Sky Net » trong 11 tháng đầu của năm 2016 và được triển khai trên 70 vùng và quốc gia trên thế giới, theo website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 31/12/2016. Được tung ra từ năm 2014, « Sky Net » nhằm truy bắt quan tham Trung Quốc lẩn trốn ở nước ngoài. Tổng cộng có 908 người chạy trốn đã bị bắt, trong đó có 122 quan chức chính phủ.

AFP và Yonhap – Nghi án tham nhũng Hàn Quốc : Cựu bộ trưởng Y Tế bị tạm giam. Hôm nay, 31/12, bị can Moon Hyung-Pyo hiện đứng đầu Quỹ Hưu trí Quốc gia, thú nhận khi còn là bộ trưởng đã gây áp lực với Quỹ, để cơ quan này ủng hộ một vụ sáp nhập trong nội bộ tập đoàn Samsung, vốn bị chỉ trích mạnh từ nhiều cổ đông. Quỹ Hưu trí Quốc gia là một cổ đông lớn của Samsung. Vụ sáp nhập năm 2015 được coi là một bước đệm quan trọng để con trai của chủ tịch Samsung yên ổn trở thành người thừa kế. Cựu bộ trưởng Y Tế là người thân cận với tổng thống Park Geun-Hye. Trong vụ này, Samsung bị nghi đã hối lộ « quân sư » Choi Soon-sil, để tác động đến vụ sáp nhập thông qua chính phủ. Samsung từng biếu cho các quỹ của « quân sư » Choi khoảng 17 triệu đô la.

AFP - Đại sứ Hy Lạp tại Brazil bị người tình của vợ sát hại. Thi thể của ông Kyriakos Amiridis được cảnh sát tìm thấy trong chiếc xe hơi bị đốt cháy ngày 30/12 sau khi nhận được thông báo mất tích của người vợ, bà Françoise de Souza Oliveira, 40 tuổi. Theo cảnh sát, đây là âm mưu ám sát của phu nhân đại sứ và do Sergio Gomes Moreira ra tay. Người tình 29 tuổi của bà là một nhân viên cảnh sát. Cảnh sát cũng bắt giữ một người họ hàng 24 tuổi của thủ phạm, vì tình nghi người này hỗ trợ hậu cần cho vụ án.

AFP - Nga muốn Hội Đồng Bảo An ủng hộ lệnh ngưng bắn ở Syria. Hôm qua, 30/12/2016, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc đã đề nghị các nước thành viên khác trong Hội Đồng Bảo An thông qua một nghị quyết ủng hộ kế hoạch ngưng bắn ở Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đề ra. Ngoài lệnh ngưng bắn, thỏa thuận do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ còn dự trù các cuộc đàm phán trong tháng 01/2017 tại Kazakhstan, để tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài từ năm 2011 đến nay. Về mặt chính thức, lệnh ngưng bắn đã có hiệu lực từ giữa đêm thứ Năm, 29/12, trên toàn lãnh thổ Syria.