(AFP) - Tòa Án Nhân Quyền Châu Âu (CEDH) phạt Nga vì xâm phạm quyền tự do ngôn luận của nhà văn Limonov. Ngày 26/11/2019, Tòa án nói trên buộc chính quyền Nga phải trả tổng cộng 19.500 euro cho nhà văn này. Vụ việc xảy ra vào năm 2007, khi ông Edoudar Limonov lên đài phát thanh Châu Âu Tự Do lên án chính quyền Matxcơva, dưới quyền của thị trưởng Iouri Loujkov, kiểm soát các tòa án của địa phương. Bị thị trưởng kiện về tội vu khống, nhà văn Limonov và đài Châu Âu Tự Do bị phạt mỗi bên 14.500 euro. Ông Limonov không được phép rời nước Nga, do không nộp đủ tiền phạt.

(Reuters) - 13 quân nhân Pháp thiệt mạng tại Mali. Tối 25/11/2019, một vụ va chạm giữa hai trực thăng đã làm chết 13 binh sĩ đang làm nhiệm vụ hỗ trợ các đơn vị đặc nhiệm Barkhane, truy lùng quân thánh chiến. Tai nạn nói trên là một trong những tổn thất lớn nhất của các đơn vị Pháp ở khu vực miền nam sa mạc Sahara, kể từ 2014. Các binh sĩ tử vong thuộc lục quân Pháp. Không có ai trong số các quân nhân có mặt trên hai trực thăng sống sót. Nước Pháp triển khai khoảng 4.500 quân chống thánh chiến tại khu vực này.

(AFP) - Phản kháng chống tăng giá xăng : Ít nhất 143 người chết tại Iran. Theo tổ chức nhân quyềnAmnesty International hôm 25/11, số lượng người thiệt mạng, do đàn áp của chính quyền Iran chống phong trào bùng phát từ 15/11, tăng lên ít nhất là 143 người. Hồi tuần trước, Ân Xá Quốc Tế đưa ra con số 106 người chết. Tổ chức bảo vệ nhân quyền nhấn mạnh là mức độ tổn thất gia tăng cho thấy « cách hành xử tàn bạo » của chính quyền Iran chống những người biểu tình không vũ khí.

(Reuters) - Libya: Quan chức Mỹ gặp tướng Haftar tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công Tripoli. Theo bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 25/11/2019, một phái đoàn Mỹ, trong đó có phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Victoria Coates, đã tiếp xúc với tướng Khalifa Haftar, chỉ huy một lực lượng võ trang ở miền đông Libya đối lập với chính quyền ở Tripoli. Bộ Ngoại Giao Mỹ không cho biết là cuộc họp diễn ra ở đâu. Trong một thông cáo, bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết là tướng Haftar và phái đoàn Hoa Kỳ đã thảo luận về các bước để chấm dứt giao tranh và tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Libya.

(AFP) - Tàu ngầm chở ma túy bị bắt ngoài khơi Tây Ban Nha. Vụ việc xảy ra hôm Chủ Nhật 24/11/2019 nhưng chỉ được cảnh sát thông báo vào hôm sau. Hai công dân Ecuađo bị bắt. Khối lượng cocain khổng lồ, xuất phát từ Nam Mỹ, chưa biết là bao nhiêu tấn. Cảnh sát đang tìm cách trục chiếc tàu ngầm vào bờ.

(AFP) - Đức: Một viện bảo tàng ở Dresden bị trộm ba bộ trang sức kim cương “vô giá”. Rạng sáng ngày 25/11/2019, đã có ít nhất hai tên trộm đột nhập vào viện bảo tàng Grünes Gewölbe (Vòm Xanh), lấy đi ba bộ trang sức đính kim cương và hồng ngọc có từ thế kỷ thứ 18. Viện bảo tàng này có khoảng 4.000 báu vật "độc nhất vô nhị" ở châu Âu. Theo bà giám đốc bảo tàng Grünes Gewölbe, ba món nữ trang bị ăn trộm có giá trị văn hóa, lịch sử “vô giá”. Một lãnh đạo ngành bảo tàng của thành phố Dresden cho biết ba món trang sức bị mất thuộc diện “di sản văn hóa” thế giới, rất nổi tiếng nên rất khó bán lại. Điều đáng sợ là kẻ trộm phá hủy báu vật này, tháo gỡ kim cương và hồng ngọc để bán riêng lẻ.