(AFP) - Người dân Hồng Kông được trao một giải thưởng danh dự. Tại Diễn đàn An ninh Quốc tế diễn ra ở Halifax, Canada, hôm 23/11/2019, bà quả phụ Cindy McCain đã trao giải « John McCain Prize for Leadership in Public Service » cho hai nhà đấu tranh ủng hộ dân chủ, Emily Lau và Figo Chan, đại diện cho người dân Hồng Kông vì « cuộc đấu tranh bảo vệ các quyền và gây sức ép cải cách dân chủ ». Bà Cindy McCain hy vọng « giải thưởng vinh danh những người đấu tranh ở Hồng Kông sẽ cổ vũ thêm nhiều người dân trên khắp thế giới cất lên tiếng nói vì tự do và công lý cho thế hệ này, và những thế hệ sau ở Hồng Kông ».

(AFP) - Nagasaki : Đức giáo hoàng nói không với chính sách răn đe hạt nhân. Hôm nay 24/11/2019 tại Nagasaki, thành phố Nhật Bản bị bom nguyên tử của Mỹ năm 1945, Đức giáo hoàng Phanxicô tố cáo chính sách dùng hạt nhân để bảo đảm hòa bình của một số quốc gia có bom. Theo ngài, cái gọi là « răn đe » chỉ là biện pháp « an ninh giả tạo », tạo thêm căng thẳng trên thế giới. Lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ đến thăm hai thành phố nạn nhân bom nguyên tử Nagasaki và Hiroshima trong ngày hôm nay.

(Yonhap) - Xuất khẩu của Hàn Quốc sang ASEAN tăng 20 lần trong vòng 30 năm. Theo số liệu được bộ Thương Mại, Công Nghiệp và Năng Lượng Hàn Quốc công bố ngày 24/11/2019, tổng trị giá xuất khẩu của Hàn Quốc sang 10 nước Đông Nam Á đạt 80 tỉ đô la trong 10 tháng đầu năm 2019 và nhập khẩu 47,4 tỉ đô la, với tổng thặng dư là 32,6 tỉ đô la. Việt Nam hiện là đối tác thương mại thứ 4 của Hàn Quốc, trong khi chỉ đứng hàng thứ 59 cách đây 30 năm. Thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc sẽ khai mạc ngày 25/11 tại Busan nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ song phương.

(AFP) - Rumani bầu cử tổng thống vòng hai ngày 24/11/2019. Tổng thống mãn nhiệm Klaus Iohannis, có lập trường ủng hộ Liên Hiệp Châu Âu, được dự kiến giành chiến thắng trước đối thủ là cựu nữ thủ tướng cánh tả Viorica Dancila. Ở vòng một ngày 10/11, ông Klaus Iohannis đã thu được 38% số phiếu. Ba tiếng sau khi các phòng phiếu mở cửa, có khoảng 7% trên tổng số 18,2 triệu cử tri ghi danh đã đi bỏ phiếu. Các phòng phiếu đóng cửa lúc 19 giờ (GMT), kết quả sơ bộ có thể được công bố ngay trong buổi tối.

(AFP) - Olympic 2020: Nga có nguy cơ bị loại ở Thế vận hội Tokyo. Khả năng nước Nga tham gia Thế vận hội Tokyo 2020 càng lúc càng bất định. Ngày hôm qua, Cơ quan thế giới chống dùng chất tăng lực (AMA) yêu cầu Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế tuyên bố Cơ quan kiểm soát của Nga Rusada làm việc « không tuân thủ nguyên tắc ». Rusada không trả lời các câu hỏi điều tra của AMA một cách chính xác.

(AFP) - Mỹ : Cựu thị trưởng New York chi 31 triệu đô la mua quảng cáo tranh cử tổng thống 2020. Khoản chi lớn chưa từng có dành cho quảng cáo của một ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ khiến 17 ứng viên của đảng Dân Chủ bất bình. Nhà tỉ phú Michael Bloomberg dự kiến tiến hành chiến dịch quảng cáo trên truyền hình ngay từ thứ Hai 25/11. Trước đó, khoản tiền lớn nhất dành cho quảng cáo là 25 triệu đô la cho chiến dịch vận động năm 2012 của ông Barack Obama.