( AFP ) - Vụ di dân Việt Nam thiệt mạng :Thân nhân trả tiền đem thi hài, chính phủ giúp đem tro cốt. Hôm nay, 19/11/2019, bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết trợ giúp đem tro cốt hay thi hài của các nạn nhân trong số 36 di dân chết ngạt từ Anh Quốc về Việt Nam, nhưng gia đình muốn đem thi hài người thân về nước phải trả hơn 2.800 đôla. Một số gia đình vì nghèo cho biết sẽ bán đất và vay tiền nhà nước.

( AFP ) - Tàu cá Hàn Quốc bị cháy, sáu ngư dân Việt Nam mất tích. Theo tin của lực lược tuần duyên Hàn Quốc, một chiếc tàu đánh cá Hàn Quốc, với 12 thuyền viên, bị cháy ngoài khơi đảo Jeju hôm nay, 19/11/2019. Lực lượng cứu hộ gồm nhiều tàu tuần duyên, trực thăng cùng với các tàu đánh cá đã cấp tốc đến nơi xảy ra tai nạn. Theo thông tin đầu tiên, một tử thi người Hàn Quốc với nhiều vết bỏng nặng đã được vớt, 11 ngư dân còn lại, trong đó có 6 người Việt Nam bị xem là mất tích.

( AFP ) - Iran-Irak : Tài liệu mật tiết lộ chính sách can thiệp thô bạo của Teheran. Khoảng 700 trang tài liệu viết tay của mật vụ Iran được một nhân vật ẩn danh chuyển cho The Intercept và New York Times và được hai tờ báo này đăng tải ngày 18/11/2019. Phần lớn là các báo cáo trong hai năm 2014 và 2015 của bộ Tình báo Iran cho thấy mức độ can thiệp của Teheran tại Irak : nỗ lực dài hơi của gián điệp Iran, tuyển dụng lãnh đạo chính trị của Irak, trả tiền cho điệp viên Irak, xâm nhập vào mọi lãnh vực văn hóa, kinh tế và tôn giáo của lân bang.

( AFP ) - Hoa Vi : Washington triển hạn thêm 90 ngày. Hôm qua, chính quyền Trump loan báo doanh nghiệp Mỹ buôn bán với tập đoàn viễn thông Trung Quốc có thêm 90 ngày giao dịch. Bộ trưởng Thương Mại Wilbur Ross lại biện minh cho quyết định dọa mà không làm: cho phép doanh nghiệp Mỹ có thời gian bán các linh kiện không có tính năng nhạy cảm cho đối tác Trung Quốc, phục vụ cho khách hàng Mỹ ở các vùng xa xôi.