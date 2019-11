(VietnamNews) – Việt Nam phản đối việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Trả lời họp báo ngày 13/11/2019, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam, khẳng định : « Việt Nam bác bỏ hoàn toàn mọi nội dung phát biểu liên quan đến Việt Nam của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 08/11/2019 về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa ». Việt Nam đã có phản ứng như trên vì trong cuộc họp báo ngày 08/11, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc lại khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh đối với các vùng đang có tranh chấp với Việt Nam để đáp lại việc Hà Nội nói không loại trừ khả năng kiện Trung Quốc.

(AFP) – Các nhà đấu tranh Duy Ngô Nhĩ khẳng định có bằng chứng về sự tồn tại của gần 500 trại tập trung và nhà tù. Trong buổi họp báo ngày 13/11/2019 ở Washington, Phong trào Thức tỉnh Quốc gia Turkistan phương Đông khẳng định thông tin trên thông qua việc phân tích các hình ảnh dữ liệu số của Google Earth. Họ phát hiện 182 địa điểm được cho là « trại tập trung », 209 « nhà tù » và 74 « trại lao động ». Khoảng 40% số địa điểm trên chưa từng được nêu trước đó.

(AFP) – Mỹ có thể sẽ điều chỉnh quy mô các cuộc tập trận với Hàn Quốc. Phát biểu ngày 14/11/2019 trong chuyến công du Seoul, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper khẳng định việc điều chỉnh trên tùy theo mức độ đàm phán với Bắc Triều Tiên. Theo ông, trách nhiệm của Lầu Năm Góc là « duy trì cấp độ chuẩn bị quân sự, tránh một cuộc xung đột và nếu vì một lý do nào đó, một cuộc xung đột xảy ra, thì sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng ». Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị một đợt tập trận có quy mô đã được giảm thiểu vào tuần tới sau khi Vigilant Ace, cuộc diễn tập trên không hàng năm, bị hủy vào năm 2018.

(AFP) – Cam Bốt trả tự do có điều kiện cho 70 nhà đối lập. Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen hôm nay 14/11/2019 loan báo cho tại ngoại hầu tra hơn 70 người thuộc phe đối lập bị bắt trong những tuần lễ gần đây, « trong nỗ lực đoàn kết quốc gia ». Những người này bị cáo buộc giúp Sam Rainsy, đối thủ của ông Hun Sen, chuẩn bị đảo chính. Sam Rainsy, sống lưu vong ở Pháp, tuyên bố sẽ công khai trở về Phnom Penh vào dịp quốc khánh Cam Bốt, nhưng đã bị Thái Lan và Indonesia từ chối cho quá cảnh.

(AFP) – Đài Loan cấm điện thoại Huawei có ghi chú là lãnh thổ thuộc Trung Quốc. Chính quyền Đài Bắc hôm nay 14/11/2019 đã buộc các cửa hàng ngưng bán ba mẫu smartphone Huawei P30, P30 pro và Nova 5T, mà trong phần cài đặt có ghi « Đài Loan, Trung Quốc », cho đến khi nào nhà sản xuất chịu điều chỉnh lại.

(AFP) – Tình báo Canada bị chia rẽ về khả năng cấm triển khai mạng 5G của Hoa Vi. Theo thông tin ngày 13/11/2019 của nhật báo Globe and Mail, các cơ quan tình báo Canada được chính phủ giao trách nhiệm nghiên cứu về chi phí cũng như lợi ích về mặt an ninh nếu như cấm công nghệ của Hoa Vi. Một phát ngôn viên bộ An Ninh Công Canada không đưa ra bình luận với AFP, nhưng cho biết : « cuộc khảo sát này gồm cả việc xem xét kỹ lưỡng những lời khuyên của các nước đồng minh ».

(AFP) – Facebook xóa 5,4 tỉ tài khoản giả mạo. Hôm qua 13/11/2019, Facebook khẳng định đã xóa 5,4 tỉ tài khoản giả mạo kể từ đầu năm nay, so với năm ngoái là 2,1 tỉ. Trong báo cáo mỗi sáu tháng về tính minh bạch, mạng xã hội này cho biết đã « cải thiện năng lực phát hiện và phong tỏa » việc lập ra các tài khoản « giả mạo hoặc lạm dụng ».

(AFP) – Thêm một dấu hiệu khủng hoảng trong ngành y tế Pháp. Ngày 14/11/2019, nhiều bệnh viện công cộng "đóng cửa". Một phần lớn nhân viên, từ giới bác sĩ đến y tá, nhân viên lái xe cứu thương ... biểu tình chống cắt giảm ngân sách y tế, đòi tuyển dụng thêm người lao động. Từ năm 2005, chính phủ cắt giảm 9 tỷ euro ngân sách của các bệnh viện công và đòi các bệnh viện Nhà nước phải hoạt động có "hiệu quả" như một doanh nghiệp tư nhân.

(Reuters) – Nga đặt căn cứ quân sự tại Qamishli, đông bắc Syria. Đài truyền hình Zvezda trực thuộc bộ Quốc Phòng Nga ngày 14/11/2019 thông báo tin trên và cho biết ba chiếc trực thăng cùng nhiều tên lửa địa đối không đã được điều đến căn cứ Qamishli, sát biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đây, căn cứ này từng do quân đội Mỹ kiểm soát.

(AFP) – Một bộ trưởng Ai Cập bác bỏ điều tra của Liên Hiệp Quốc liên quan đến cái chết của cựu tổng thống Mohamed Morsi. Ngày 13/11/2019, ông Omar Marwan lên tiếng về báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố hôm 08/11/2019. Điều tra của quốc tế cho rằng, cựu tổng thống Morsi qua đời trong một phiên tòa hồi tháng 6/2019 là một vụ "ám sát không được xét xử", ông Morsi bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt.

(AFP) – New York tổ chức triển lãm về hành trình 10 năm truy nã trùm khủng bố Ben Laden. Kể từ ngày 15/11/2019 tại bảo tàng tưởng niệm nạn nhân loạt khủng bố 11/09/2001 triển lãm mang tên "Revealed: The Hunt for Bin Laden" bắt đầu đón công chúng. Khách tham quan được tận mắt trông thấy một số những vật dụng từng được tịch thu trong căn nhà cuối cùng của Ben Laden tại Pakistan, khi đặc nhiệm Mỹ tấn công. Chiến dịch Geronimo mở ra trong hai ngày 01 và 02/05/2011, Ben Laden bị tiêu diệt.