(AP & AFP & Reuters) – Việt Nam : Một người Úc gốc Việt bị 12 năm tù vì tội khủng bố. Ngoài ông Châu Văn Khảm, 70 tuổi, bị tuyên án hôm nay 11/11/2019, tòa án thành phố Hồ Chí Minh còn tuyên án hai người khác là Nguyễn Văn Viễn 11 năm tù và Trần Văn Quyền 10 năm tù với cùng tội danh. Ông Châu Văn Khảm vốn là sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa, tị nạn tại Úc từ năm 1982 và là thành viên Việt Tân tại Úc ; hồi tháng Giêng đã dùng giấy tờ giả vào Việt Nam theo đường bộ, bị bắt khi gặp một thành viên Hội Anh em Dân chủ để tìm hiểu tình hình nhân quyền. Trong thông cáo báo chí hôm nay, đảng Việt Tân cho rằng việc kết án là « tùy tiện », và « thách thức Nhà nước Việt Nam đưa ra bằng chứng về cáo buộc khủng bố ».

(AFP) – Bắc Kinh bác việc Liên Hiệp Quốc tham gia chọn hóa thân của Đạt Lai Lạt Ma. Bắc Kinh hôm nay 11/11/2019 nhấn mạnh đến « phong tục » chỉ định hậu thân của Đạt Lai Lạt Ma, bác bỏ đề nghị của Hoa Kỳ là để Liên Hiệp Quốc tham dự vào tiến trình. Người Tây Tạng biết rằng một khi nhà lãnh đạo tinh thần - năm nay 84 tuổi - qua đời, sẽ làm công cuộc đấu tranh cho quyền tự trị bị ngưng lại, chính quyền Bắc Kinh sẽ chỉ định một người chấp nhận sự thống trị của Trung Quốc.

(Reuters & AFP) –Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu trục xuất quân thánh chiến nước ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 11/11/2019 đã bị trả cho Mỹ, Đức, Đan Mạch. Vài ngày nữa, Ankara sẽ trục xuất thêm 11 quân thánh chiến Pháp, 9 người Đức, 2 người Ireland. Theo kênh truyền hình TRT Haber, Thổ Nhĩ Kỳ muốn trả về nước khoảng 2.500 người, đa số mang quốc tịch châu Âu, và có 813 quân thánh chiến đang bị giam tại 12 trung tâm trong khi chờ đợi trục xuất.

(AFP) – Rumani : Ứng cử viên thân châu Âu dẫn đầu vòng 1 bầu cử tổng thống. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 10/11/2019, tổng thống mãn nhiệm Klaus Iohannis, gốc Đức, được hơn 36% phiếu so với cựu nữ thủ tướng dân chủ xã hội Viorica Dancila, chỉ được 24%. Nếu ông Iohannis tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm, khuynh hướng tự do sẽ được tăng cường so với xu hướng dân tộc chủ nghĩa ở Đông Âu.

(AFP) – Jordani thu hồi đất đai từng cho Israel mượn. Kể từ hôm qua, 10/11/2019, người Israel không còn được quyền sử dụng các vùng đất nông nghiệp từng được Jordani cho mượn trong thời hạn 25 năm vào năm 1994 trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước láng giềng. Các phụ lục của hiệp ước hòa bình Jordan-Israel năm 1994 đã cho phép các chủ sở hữu tư nhân Israel « sử dụng miễn phí » " đất đai ở các khu vực Baqoura / Naharayim và Ghoumar / Tzofar trong vòng 25 năm, và vào hôm qua, thời hạn đó đã kết thúc.

(AFP) – Nga : Một giáo sư sử học nổi tiếng bị bắt về tội giết người. Tư pháp Nga vào hôm nay, 11/11/2019 ra quyết định về việc bắt giữ ông Oleg Sokolov, giáo sư lịch sử tại Đại Học Quốc Gia St Petersburg. Ông được cứu vớt vào sáng 09/11 từ sông Moika, trong tình trạng say mèm với một chiếc ba lô trong đó người ta phát hiện hai cánh tay của một người phụ nữ. Sau đó, ông thú nhậnđã giết chết người sống chung với ông là cô sinh viên cũ Anastasia Echchenko, 24 tuổi. Giáo sư Solokov rất được người Pháp chú ý vì là tác giả nhiều quyển sách về hoàng đế Pháp Napoléon. Thậm chí ông còn được nước Pháp trao tặng Bắc Đẩu Bội Tinh vào năm 2003.

(AFP) – Quần vợt : Đội tuyển nữ của Pháp đoạt chức vô địch Fed Cup lần thứ ba. Sau 16 năm chờ đợi, vào hôm qua, 10/11/2019, đội tuyển quần vợt nữ của Pháp đã giành lại được ngôi vị cao nhất tại Cúp Tennis đồng đội nữ Fed Cup, với chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Úc, trên sân thành phố Perth ở Úc.

(ABS-CBN) – Chuyên gia Mỹ cảnh cáo Philippines về nguy cơ mất chủ quyền khi đồng khai thác Biển Đông với Trung Quốc. Ông Dereck Grossman, chuyên gia phân tích cao cấp thuộc trung tâm tham vẫn Mỹ Rand Corporation hôm 09/11/2019 đã cho rằng Philippines cần phải cân nhắc lợi hại của việc cùng với Trung Quốc đồng thăm dò dầu khí tại vùng Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) đang tranh chấp ở Biển Đông. Theo chuyên gia này, dù việc đồng khai thác này có thể làm dịu mối quan hệ Manila-Bắc Kinh, nhưng việc đó sẽ được thực hiện theo các điều kiện mà Trung Quốc áp đặt. Hơn nữa, dự án thăm dò chung giống như hành động ban thưởng cho Trung Quốc sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực tháng 7 năm 2016, vô hiệu hóa yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông.

(AFP) – Bầu cử Tây Ban Nha : Đảng Xã hội về đầu, cực hữu trỗi dậy mạnh. Thủ tướng mãn nhiệm Pedro Sanchez thắng cuộc bầu cử lần thứ 4 trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, ông không có được đa số tuyệt đối chỉ có được 120 ghế đại biểu thay vì là 123 như trong đợt bầu cử lần trước. Với số ghế này, ông Sanchez sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thông qua các dự luật tại Nghị Viện. Cuộc bầu cử lần này cho thấy đảng cực hữu Vox vươn lên thành một chính đảng thứ ba tại Tây Ban Nha.

(AFP) – Bắc Kinh lên án ngoại trưởng Mỹ « mang tư tưởng chiến tranh lạnh ». Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Cảnh Sảng ngày 11/11/2019 lên án Mike Pompeo đã có những « lời lẽ cay độc và vô căn cứ », đồng thời kêu gọi ông nên « từ bỏ những định kiến ý thức hệ và tư tưởng chiến tranh lạnh đã lỗi thời ». Bắc Kinh đã có phản ứng giận dữ như trên sau khi ngoại trưởng Mỹ trong bài diễn văn tại Berlin, nhân kỷ niệm 30 năm ngày Bức tưởng Berlin sụp đổ, kêu gọi cảnh giác trước Bắc Kinh và Matxcơva. Đặc biệt, ông tố cáo Trung Quốc đang mang đến « một tầm nhìn mới về chủ nghĩa toàn trị ».

(AFP) – Động đất ở Pháp, 4 người bị thương. Trưa nay 11/11/2019 một trận động đất 5,4 độ Richter đã xảy ra ở miền đông nam nước Pháp gần Montélimar làm 4 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng vì giàn giáo rơi trúng. Người dân được kêu gọi ra khỏi nhà, và thị trưởng đã cho mở ba trung tâm thể dục thể thao tiếp đón người sơ tán. Trận động đất hiếm hoi này cũng gây chấn động nhẹ tại từ Lyon đến Montpellier cách tâm chấn 150 km.