(AFP) – Vụ 39 người chết trong xe tải ở Anh : Việt Nam bắt thêm 8 nghi can. Công an Việt Nam hôm nay 04/11/2019 đã bắt thêm 8 người bị nghi có liên can đến thảm kịch 39 người Việt bị chết trong một chiếc xe tải tại Essex, gần Luân Đôn hồi cuối tháng 10. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Hữu Cầu, thông báo đang tích cực điều tra để xóa bỏ những đường dây đưa người bất hợp pháp sang Anh. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết sẽ phối hợp với Anh để đưa thi hài những người xấu số về nước sau khi đã xác định được danh tính nạn nhân. Tuần trước, Việt Nam đã bắt giữ hai người, còn tại Anh, hai người bị tạm giam và ba người khác được cho tại ngoại hầu tra.

(AFP) – Hy Lạp phát hiện 41 di dân còn sống trong xe đông lạnh. Cảnh sát Hy Lạp hôm nay 04/11/2019 thông báo đã tìm phát hiện 41 di dân trốn trong một xe tải container đông lạnh ở miền bắc nước này. Bảy trong số các di dân này bị sưng phổi, đã được đưa đến bệnh viện.

(Reuters) – Cuba đả kích Trump, kêu gọi chống chủ nghĩa đế quốc. Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Raul Castro và chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cùng với tổng thống Venezuela Nicholas Maduro ngày 03/11/2019 đã lên tiếng cảnh cáo rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào Cuba và Venezuela sẽ chỉ khiến hai nước quyết tâm hơn trong việc đoàn kết với nhau để hậu thuẫn cho các thay đổi xã hội trong khu vực.

Ba nhà lãnh đạo đã chủ trì phiên bế mạc của một hội nghị đoàn kết tại La Habana, quy tụ hơn 1.300 nhà hoạt động xã hội, chủ yếu đến từ Châu Mỹ Latinh. Cuộc họp kéo dài ba ngày được tổ chức để thảo luận về cách đánh bại những gì các nhà tổ chức mệnh danh là một cuộc tấn công do đế quốc Mỹ lãnh đạo chống lại các chính phủ và phong trào tiến bộ và xã hội chủ nghĩa.

(AFP) – Iran sản xuất 5 kg uranium làm giàu mỗi ngày. Teheran hôm nay 04/11/2019 loan báo như trên, số lượng này cao gấp 10 lần so với hai tháng trước đây, lúc Iran bắt đầu bỏ qua một số cam kết trong hiệp định nguyên tử năm 2015. Phó tổng thống Ali Akbar Saléhi còn cho biết đã chế tạo hai mẫu máy ly tâm hiện đại hơn, và đang thử nghiệm một máy.

(AFP) – Người biểu tình Liban phong tỏa nhiều tuyến đường. Hôm nay 04/11/2019, nhiều tuyến đường chính tại Liban đã bị người biểu tình phong tỏa, sau cuộc xuống đường hôm Chủ Nhật của cả trăm ngàn người ở Beyrouth, Tripoli, Saida…Người dân chống lại hệ thống chính trị không hề thay đổi nhiều thập niên qua, với sự ngự trị của các gia tộc quyền lực.

(AFP) – Nhà văn Jean-Paul Dubois được giải Goncourt. Goncourt, giải thưởng văn chương danh giá nhất trong thế giới Pháp ngữ hôm nay 04/11/2019 đã được trao cho nhà văn Jean-Paul Dubois, với tác phẩm « Tất cả những con người không sống cùng một cách trên thế giới ». Cuốn tiểu thuyết do nhà xuất bản L’Olivier ấn hành, được coi là một tác phẩm xúc động nói về hạnh phúc đã đánh mất. Nhà văn Jean-Paul Dubois, 69 tuổi, sống tại Toulouse, từng được giải Femina năm 2004 với tác phẩm « Một cuộc đời Pháp ». Giải Renaudot năm nay dành cho nhà văn Sylvain Tesson với cuốn « Con báo tuyết » (Gallimard xuất bản).

(AFP) – Gorbachev : « Căng thẳng Nga và phương Tây, một mối họa lớn ». Đây là nhận định của cựu lãnh đạo Xô Viết cuối cùng, ông Mikhaïl Gorbatchev, trên đài BBC ngày 04/11/2019. Theo ông, cuộc đua vũ khí hạt nhân mà Nga và phương Tây đang lao vào là nguyên nhân chính của mọi sự nguy hiểm. Ông kêu gọi các nước phá hủy loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này để cứu rỗi nhân loại và hành tinh.

(AFP) – Hoa Vi sẽ chi 40 tỉ đô la để mua hàng ở châu Âu. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi (Huawei) hôm nay 04/11/2019 cho biết hy vọng đạt chỉ tiêu mua 40 tỉ đô la nguyên vật liệu từ châu Âu trong 5 năm tới. Do Nhà Trắng cấm bán công nghệ cho Hoa Vi vì nghi ngờ làm gián điệp, tập đoàn Trung Quốc không thể mua chất bán dẫn, thiết bị phụ tùng và dịch vụ cho smartphone hay mạng viễn thông từ Qualcomm, Intel, Google … của Mỹ, trị giá đến 10 tỉ đô la mỗi năm.

(AFP) – Bitcoin do một nhà đầu tư duy nhất « thổi giá » năm 2017. Theo một công trình nghiên cứu được Bloomberg dẫn ra hôm nay 04/11/2019, vụ đồng tiền ảo bitcoin đột ngột tăng vọt lên cái giá khó tin là gần 20.000 đô la hồi năm 2017 là kết quả lũng đoạn thị trường của một nhà đầu tư duy nhất. Thời gian đó, sàn Bitfinex đã dùng đồng tiền ảo tether của mình mua vào hàng loạt bitcoin để đầu cơ, mà đặc điểm của tether là gắn với giá trị đồng đô la.