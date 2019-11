(AFP) – California huy động hơn 1.000 lính cứu hỏa. Theo chính quyền California, khoảng 1.300 lính cứu hỏa đã được huy động để đối phó với một đợt cháy rừng mới. Hôm thứ Năm 31/10/2019, hỏa hoạn bùng lên ở gần thành phố Santa Paula, cách Los Angeles 110 km phía tây bắc. Những đợt cháy rừng trong mấy ngày qua đã thiêu rụi hàng hecta đất và đe dọa nhiều vùng dân cư, điểm khai thác dầu mỏ và ruộng vườn.

(AFP) – Mỹ cho điều tra về ứng dụng TikTok hiện trong tay Trung Quốc. Theo nhật báo New York Times ngày 01/11/2019, Ủy Ban Đầu Tư Tài Chính Nước Ngoài tại Hoa Kỳ - chịu trách nhiệm xem xét các vụ mua lại công ty Mỹ do các thực thể nước ngoài thực hiện - đã quyết định mở cuộc điều tra về an ninh nhắm vào vụ tập đoàn Trung Quốc ByteDance mua lại ứng dụng TikTok. Đây là một ứng dụng chia sẻ video rất phổ biến nơi thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Cuộc điều tra được mở ra hai năm sau khi các thượng nghị sĩ Mỹ công khai bày tỏ thái độ quan ngại. Theo tiết lộ của một nguồn tin nặc danh, chính phủ Mỹ có bằng chứng cho thấy ứng dụng này gửi dữ liệu của người sử dụng về Trung Quốc.

(AFP) – Algeri biểu tình rầm rộ đòi cải cách. Hôm 01/11/2019, hơn 100.000 người đã đổ về thủ đô Alger và nhiều thành phố lớn khác đòi giới cầm quyền hiện nay phải ra đi. Những người biểu tình còn yêu cầu quân đội chấm dứt can thiệp vào đời sống chính trị quốc gia. Cuộc biểu tình hôm qua có đông người tham dự hơn những cuộc xuống đường mỗi thứ Sáu trước đó. Thông báo tổ chức bầu cử tổng thống ngày 12/12/2019 không trấn an được người phản đối.

(AFP) - Bạo lực tiếp diễn tại Irak. Nhiều vụ xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình vẫn diễn ra vào tối 01/11/2019. Dân xuống đường tiếp tục chiếm đóng quảng trường Tahrir ở thủ đô Baghdad để đòi hỏi “sự sụp đổ của chế độ”, bất chấp lời hứa cải cách của chính quyền. Bạo động đã kiến một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại khu vực hai cây cầu gần Tahrir: al-Joumhouriya dẫn vào Khu Vực Xanh, trụ sở của các cơ quan quyền lực và Senek ngoài rìa khu vực này. Kể từ ngày 01/10, đã có 256 người chết trong các cuộc biểu tình và bạo lực. Báo cáo chính thức mới nhất được công bố vào tối thứ Tư 30/10.

(AFP) – Quân đội Pháp phá hủy nơi trú ẩn của Daech tại Irak. Bộ Quân Lực Pháp ngày 01/11/2019 khẳng định đợt dội bom phá hủy nơi trú ẩn của Daech tại Irak hôm thứ Năm 31/10 được tiến hành trong khuôn khổ chiến dịch « Chammal ». Thông cáo của bộ Quân Lực nêu rõ : « Mục tiêu là đánh sập nhiều đoạn hầm được Daech sử dụng để làm cơ sở cho các hoạt động của tổ chức và phá hỏng khả năng hậu cần cũng như là quân sự của nhóm này trong khu vực ».

(Reuters) – Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ gồm 3 giai đoạn. Phát biểu với đài truyền hình Fox Business TV ngày 01/11/2011, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại của Nhà Trắng cho biết là Washington và Bắc Kinh đang đi đúng hướng trong việc hoàn thiện "giai đoạn 1" của một hiệp định thương mại. Tuy nhiên sẽ cần thêm hai giai đoạn bổ sung để khắc phục tất cả các "tội trọng về cơ cấu" của Bắc Kinh. Theo ông Navarro, cột trụ của thỏa thuận là thiết lập một cơ chế kiểm soát cho phép chính quyền Mỹ áp thuế quan trên sản phẩm Trung Quốc trong trường hợp Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận, mà không sợ bị trả thù.

(AFP) – Cuba phủ nhận đứng sau các phong trào xã hội tại châu Mỹ Latinh. Tại cuộc họp quốc tế quy tụ các phong trào cánh tả mang tên « Cuộc gặp chống được tổ chức tại thủ đô La Habana ngày 01/11/2019, ngoại trưởng Cuba, Bruno Rodriguez phản bác các cáo buộc của Mỹ và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OEA), cho rằng Cuba kích động các làn sóng phản đối mới đây tại châu Mỹ Latinh. Theo ngoại trưởng Cuba, « Hoa Kỳ cần đổ lỗi cho Cuba trước những thất bại hiển nhiên tại Venezuela và Hoa Kỳ cần biện minh cho việc gia tăng cấm vận » chống lại đảo quốc theo xã hội chủ nghĩa từ năm 1962.