(AFP) – Vụ người Việt chết trong xe tải Anh. Cảnh sát kêu gọi hai nghi can chính, Ronan và Christopher Hughues ra đầu thú. Hơn một tuần sau vụ phát hiện 39 người chết trong một chiếc xe tải tại Essex ngoại ô Luân Đôn, giới điều tra tập trung vào hai anh em Ronan và Christopher Hughues. Cả hai cùng là người Bắc Ai Len. Tài xế chiếc xe tải nói trên cũng là người Bắc Ai Len đã ra trình diện tòa án hôm 28/10.

(AP) – Đề phòng nguy cơ kẻ thù chính trị thâm nhập Cam Bốt, chính quyền Phnom Penh cho cảnh sát đi "tập huấn". Hàng trăm nhân viên an ninh Cam Bốt ngày 01/11/2019 được gởi đi đào tạo tại tỉnh Banteay Meanchey, sát biên giới Thái Lan. Quyết định này được đưa ra sau khi lãnh đạo đối lập Cam Bốt Sam Raincy thông báo ý định trở về nước nhân ngày lễ Quốc Khánh Cam Bốt mồng 9/11/2019.

(AFP) – Mỹ cấm thiết bị bay điều khiển từ xa của Trung Quốc. Trong thông cáo của bộ Nội Vụ Mỹ, ngày 31/10/2019, bộ trưởng David Bernhardt khẳng định cho « rà soát lại chương trình các thiết bị bay điều khiển từ xa », đồng thời « ra lệnh cấm dùng các loại drone do Trung Quốc sản xuất hay có các linh kiện điện tử của Trung Quốc ». Hiện tại bộ Nội Vụ Mỹ có đến 810 chiếc drone, trong đó có 786 chiếc sản xuất tại Trung Quốc và 24 chiếc tại Hoa Kỳ nhưng được trang bị linh kiện Trung Quốc.

(AFP) – Bị Mỹ chỉ trích thỏa thuận Brexit, Anh Quốc bực bội. Phát biểu tại Washington ngày 31/10/2019 Donald Trump tuyên bố thỏa thuận về Brexit ông Boris Johnson đã đạt được với Liên Âu "hiện tại không cho phép Luân Đôn ký kết một thỏa thuận tự do mậu dịch với Hoa Kỳ". Đồng thời nguyên thủ Mỹ đã trao đổi qua điện thoại với Nigel Farage, lãnh đạo đảng mang tên Brexit. Ông này có lập trường bài châu Âu và đòi nước Anh dứt khoát ra đi, cắt đứt quan hệ với Liên Hiệp Châu Âu. Đang chuẩn bị bầu lại Nghị Viện, thủ tướng Johnson và đảng bảo thủ Anh bực mình đáp lại rằng, thỏa thuận về Brexit đạt được với Bruxelles cho phép nước Anh ký kết các hiệp định về thương mại với tất cả các quốc gia trên thế giới.

(AFP) – Nga : Luật kiểm soát Internet bắt đầu có hiệu lực. Đạo luật gây nhiều tranh cãi nhằm "thành lập một mạng internet độc lập" cho nước Nga chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2019. Văn bản này dự trù xây dựng hẳn một mạng internet riêng biệt dành riêng cho nước Nga với những phương tiện do các tập đoàn Nga cung cấp. Giới quan sát coi đây là một hình thức kiểm duyệt trên mạng, một trong những không gian tự do cuối cùng cho phép đối lập Nga chỉ trích chính quyền.

(AFP) – Donald Trump "dọn nhà" về Florida. Báo New York Times ngày 01/11/2019 tiết lộ tổng thống Mỹ có ý định chọn Palm Beach, bang Florida là nơi ở chính và sẽ đóng thuế cho bang này. Nhà tỷ phú New York chia tay với thành phố ông đã cư ngụ từ nhiều năm qua. Lý do : "chính quyền thành phố và bang New York đối xử tệ" với ông. Một số nguồn tin xin được giấu tên cho rằng, Donald Trump "dọn nhà về Florida", bởi tại đây ông sẽ phải đóng thuế ít hơn.

(AFP) – Daech xác nhận Abou Bakr al-Baghdadi đã chết. Lời xác nhận này được nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đăng trên mạng xã hội Instagram ngày 31/10/2019, năm ngày sau thông báo của tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổ chức khủng bố này đồng thời cho biết đã chỉ định Abou Ibrahim al-Hachemi al-Qourachi làm tân thủ lĩnh.

(AP) – Hoàng tử Harry cổ vũ đội bóng bầu dục Anh trước trận chung kết cúp Rugby thế giới. Ngày 02/11/2019 diễn ra trận cầu giữa đội tuyển Anh và Nam Phi. Nước Anh hy vọng đoạt chức vô địch thế giới. Hoàng tử Harry chúc đội nhà "gặp may mắn". Anh còn gửi kèm ảnh của cậu con trai Archie, mới 5 tháng tuổi. Hoàng gia Anh rất mê môn bóng bầu dục. Cầm chắc không ít người trong hoàng gia sẽ theo dõi trận đấu ngày mai tại Yokohama, Nhật Bản.