(AFP) – Bắc Triều Tiên lại phóng tên lửa. Quân đội Hàn Quốc ngày 31/10/2019 cho biết Bình Nhưỡng đã bắn thử hai tên lửa từ tỉnh Nam Pyongan. Trước mắt Seoul chưa thể xác định chính xác về loại tên lửa được bắn đi sáng nay. Tokyo vừa xác nhận hai vụ bắn thử, rất có thể là tên lửa được phóng về phía biển Nhật Bản.

(AFP) – Thân mẫu tổng thống Hàn Quốc qua đời, Kim Jong Un gửi thư chia buồn với Moon Jae In. Đây là trao đổi đầu tiên sau từ nhiều tháng qua giữa nguyên thủ hai nước và quan hệ giữa Seoul với Bình Nhưỡng đang căng thẳng. Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 31/10/2019 cho biết thư chia buồn của ông Kim do một người lính Bắc Triều Tiên chuyển qua khu vực phi quân sự từ chiều ngày Thứ Tư 30/10/2019. Thân mẫu của tổng thống Hàn Quốc qua đời cách nay hai ngày, thọ 92 tuổi. Song thân của tổng thống Hàn Quốc từ miền bắc chạy sang miền Nam vào tháng 12/1950 trong cuộc chiến Liên Triều.

(AFP) – Human Rights Watch tố các các lực lượng dân quân Afhganistan được CIA yểm trợ giết người tùy tiện. Trong báo cáo được công bố ngày 31/10/2019 tổ chức bảo vệ nhân quyền Mỹ phân tích 14 cuộc tấn công trong giai đoạn từ cuối 2017 đến giữa năm 2019 do các nhóm vũ trang Afghanistan được CIA hỗ trợ tiến hành. Đó là những "vi phạm nghiêm trọng", thậm chí một số hành vi có thể bị liệt vào dạng "tội phạm chiến tranh". Tình báo Mỹ mạnh mẽ phản bác báo cáo của Human Rights Watch.

(AFP) – Hỏa hoạn thiêu rụi lâu đài Shuri, tại Okinawa, miền nam Nhật Bản.Hỏa hoạn nổ ra trong đêm 30/10/2019 tiêu hủy gần hết quần thể được UNESCO ghi nhận là di sản của thế giới. Kể từ thế kỷ 15 cho tới thế kỷ 19, nơi đây là trung tâm quyền lực, trụ sở ngoại giao và kinh đô văn hóa của triều đại Ryukyu, và hiện nay là kênh liên lạc và giao thương giữa Nhật Bản với các nước Đông Nam Á, Trung Quốc và Triều Tiên. Lâu đài Shuri đã nhiều lần bị phá hủy, gần đây nhất là trong Thế Chiến Thứ Hai, khi quân đội Mỹ dội bom.

(AFP) – Giám đốc học viện Khổng Tử tại Bruxelles bị châu Âu cấm cửa. Giới chức Bỉ ngày 30/10/2019 xác nhận tin được tờ báo De Morgen loan tải. Nhà chính trị học Trung Quốc, giám đốc học viện Khổng Tử tại Bruxelles từ lâu nay đã "trong tầm ngắm" của cơ quan An Ninh Quốc Gia Bỉ. Ông bị tình nghi "làm gián điệp cho Bắc Kinh". Bỉ và 26 nước trong không gian Schengen ngưng cấp visa cho nhân vật này. Hiện có khoảng hơn 500 học viện Khổng Tử trên thế giới. Tại nhiều nơi, như Mỹ và Úc, các trung tâm này bị tố cáo tuyên truyền cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bắc Kinh luôn bác bỏ những cáo buộc trên.

(AFP) – Vụ Cambridge Analytica: Facebook chấp nhận nộp phạt 500.000 bảng Anh. Cơ quan quản lý dữ liệu ICO của Anh Quốc hôm 30/10/2019 thông báo như trên. Đây là mức phạt tiền tối đa luật pháp Anh quy định cho các vụ vi phạm luật bảo vệ dữ liệu. ICO đã mở điều tra về vụ tập đoàn Mỹ để công ty Anh Cambridge Analytica sử dụng dữ liệu của 87 triệu người dùng Facebook mà không được sự đồng ý của họ nhằm tác động đến kết quả trưng cầu dân ý Brexit và kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

(AFP) – Chính quyền thành phố New York thông qua lệnh cấm bán gan béo. Quyết định được thông qua ngày hôm qua 30/10/2019 sẽ có hiệu lực kể từ năm 2022. Gan béo là một trong những biểu tượng ẩm thực của Pháp. 80% gan béo bán trên thế giới được sản xuất tại Pháp. Năm 2018, Pháp sản xuất 18.000 tấn gan béo. Tuy nhiên, lệnh cấm của chính quyền New York không gây thiệt hại kinh tế cho các nhà sản xuất gan béo của Pháp, bởi vì đa phần gan béo bán tại Mỹ được sản xuất tại các nước Đông Âu hoặc ngay chính từ Mỹ.

(AFP) – Chủ tịch Hạ Viện Anh rời chức vụ. Ngày 31/10/2019, chủ tịch Hạ Viện Anh John Bercow chính thức rời chức vụ, sau 10 năm đứng đầu định chế lập pháp tối quan trọng này của Vương Quốc Anh. Chính ông đã loan báo quyết định trên vào tháng 9 vừa qua, chọn thời điểm ngày 31/10 trên nguyên tắc là ngày Luân Đôn chia tay với Liên Hiệp Châu Âu, nhưng không ngờ rằng ngày ra khỏi châu Âu sẽ bị dời. Các động thái can thiệp của Bercow, ngăn không cho hai thủ tướng Theresa May và Boris Johnson đệ trình nhiều lần cùng một văn kiện Brexit và chống việc rời châu Âu mà không có thỏa thuận, đã biến ông thành người hùng trong giới ủng hộ châu Âu tại Anh Quốc, và kẻ phản bội đối với những thành phần khác.

(AFP) – Khoảng 50 chiếc máy bay Boeing loại 737 NG bị cấm bay vì vết nứt trong cấu trúc. Theo chính hãng máy bay Mỹ vào hôm qua, 30/10/2019, thì sau đợt kiểm tra an toàn vừa thực hiện, khoảng 50 chiếc Boeing 737 NG (tức Next Generation) đã bị cấm bay trên toàn thế giới. Lý do là có những vết nứt cấu trúc đã bị phát hiện. Theo một phát ngôn viên của tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ, thì cho đến nay đã có chừng 1000 chiếc 737 NG được kiểm tra, và 5% trong số này có vấn đề cần xem xét. Đây là một vố đau mới cho Boeing trong bối cảnh phi cơ 737 MAX của tập đoàn này đang bị cấm bay hoàn toàn.